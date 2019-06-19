Волкер розповів сенаторам про Зеленського та деолігархізацію

Україна досягла більше на шляху реформ за чотири роки, ніж протягом останніх 20, але українці хочуть просуватись "швидше, далі і більш агресивно" на шляху реформ і "саме це пообіцяв президент Зеленський". Такою оцінкою політичних очікувань українців поділився спецпредставник США з питань України Курт Волкер, виступаючи під час слухань в Комітеті з міжнародних відносин США на тему «П’ять років після Революції Гідності: прогрес України та ворожі дії Росії» у вівторок.

"Поки він готовий просуватись на цьому шляху, він заслуговує на всю нашу підтримку, яку ми можемо надати", - додав Волкер про Зеленського.

Волкер висловив сподівання, що може відвідати Україну протягом наступних тижнів до візиту Зеленського до Білого дому

Надбання політичного капіталу для проведення реформ та деолігархізація – основні виклики, що стоять перед Зеленським, вважає Волкер.

"Багато впливових структур залишаються за лаштунками в Україні. Це – олігархи, які контролюють багато економічних активів, ЗМІ. Для нього буде дуже складно працювати з цією системою. Але саме подолання цієї системи потрібно, щоб Україна відірвалась від свого минулого і скористалась перевагами, які дають їй природні ресурси, чудовий людський капітал, які створюють можливості для України показати феноменальне зростання в Європі", - наголосив американський посадовець.

Чи вважає Державний департамент США, що Зеленського контролює Коломойський, запитав Волкера сенатор Роберт Менендес під час слухань.

"Я знаю, що Зеленський прийшов на посаду на потужній антикорупційній платформі, однак, є застереження стосовно його зв'язків з певними українськими олігархами..., зокрема, Ігорем Коломойським, якого підозрюють у розкраданні грошей з банку, співвласником якого він був. – наголосив сенатор. - Зеленський заперечує, що його контролює олігарх, а як вважає Державний департамент?"

Поки він не має влади, щоб втілити те, що обіцяв. Він має нуль голосів у Раді. Ми вважаємо, що він заслуговує на шанс

"Точка зору Державного департаменту в тому, що Зеленський говорить вірні речі. – відповів Волкер. - Поки він не має влади, щоб втілити те, що обіцяв. Він має нуль голосів у Раді. Ми вважаємо, що він заслуговує на шанс. Ми підтримуємо принципи реформ, подолання домінування олігархів в політичний системі, таких як Коломойський. Ми сподіваємось, що він зможе бути незалежним і виконати обіцяне і ми маємо намір, як допомагати йому, так і запитувати з нього, якщо це не відбудеться".

Обрання президента Зеленського створює гарну нагоду для того, щоб з новою енергією просувати зусилля з завершення п'ятирічного конфлікту на Донбасі, переконаний Волкер.

Дипломат нагадав, що Зеленський неодноразово наголошував на своїй відданості миру та Мінським домовленостям, пошуку шляхів для полегшення страждань людей на Донбасі, виявляв відкритість до нестандартних підходів у вирішенні кризи.

Щоб обговорити нові можливості, Волкер сподівається зустрітись з російськими представниками в найближчому майбутньому. "Я хотів би зустрітись з ними, щоб обговорити шляхи просування вперед, якщо Росія серйозно ставиться до досягнення прогресу", - наголошує дипломат в свідченнях поданих до слухань.

Волкер, однак, наголосив, що для просування у вирішенні кризи, необхідно, щоб Росія зробила кроки зі звільнення українських моряків, виконання Мінських домовленостей.

"Я говорив росіянам, що першим гарним кроком було б звільнити українських моряків та кораблі, які вони захопили протягом невиправданого нападу поблизу Керченської протоки. Звільнення відповідало б нещодавньому рішенню Міжнародного трибуналу з морського права.

Хоча ми відкриті до підтримки початкових кроків з розбудови довіри, ми також зосереджуємося на центральних елементах втілення Мінських домовленостей, починаючи з припинення вогню, виведення іноземних сил, роззброєння незаконних збройних формувань, створення безпеки на Донбасі, щоб створити можливості для інших політичних кроків, які також є частиною Мінських домовленостей. Це включає амністію осіб, які вчинили злочини в рамках конфлікту, запровадження так званого особливого статусу регіону в рамках української конституції, що призведе до мирної реінтеграції цієї території з рештою України", - говорить Волкер.

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