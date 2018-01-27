Збільшується небезпека виверження вулкана на Філіппінах

Зливні дощі збільшують небезпеку, яка загрожує селам у районі вулканічної гори Майон на Філіппінах. Протягом останніх двох тижнів вулкан вивергає гази, попіл і лаву.

Державний інститут вулканології повідомляє, що найбільшу загрозу становлять зсуви ґрунту з вулканічними уламкаки, які зсуваються на розташовані в долинах житлові райони неподалік вулкана. Офіційні особи остерігають, що валуни, які падають вниз, можуть знести на своєму шляху навіть житлові будинки. Натомість лава може знищити все на своєму шляху.

Із дев’ятикілометрової «зони небезпеки» навколо Майону, евакуйовано приблизно 81 тисячу людей. На п’ятибальній шкалі небезпеку оцінюють на позначці «чотири», і експерти остерігають, що в будь-який момент може статися великомасштабне виверження вулкана.

Філіппінська рада з надзвичайних ситуацій повідомила, що в п’ятницю вона призупинила навчання в школах в 117 містах і містечках неподалік вулкана, і від 22 січня скасувала майже 100 рейсів літаків, очікуючи найгіршого.

Майон, найактивніший вулкан на Філіппінах, продовжує викидати фонтани розпаленої лави і попелу на висоту до трьох кілометрів над кратером. Як повідомляє Філіппінський інститут вулканології і сейсмології, подув гарячого газу і вулканічні матеріали можна виявити на дистанції в понад 5 кілометрів від вулкана.

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