Президент України і спецпредставник США обговорили ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером та Постійним представником США при Європейському Союзі Гордоном Сондландом. Про це повідомляє прес-служба президента України.

Головною темою розмови була ситуація на Донбасі. Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за послідовну підтримку України та зусилля США, спрямовані на досягнення мирного врегулювання конфлікту на сході країни. Зокрема йшлося про поточну ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил, де почався процес розведення сил і засобів навколо Станиці Луганської.

Українська сторона наголосила на необхідності здійснення окупаційною владою раніше узгоджених сторонами взаємних кроків, які дозволять успішно завершити процес розведення сил і покращити гуманітарну ситуацію на лінії розмежування.

Як кажуть в прес-службі президента України, сторони висловили сподівання, що запроваджений 21 липня режим припинення вогню буде всеохоплюючим та сталим, і будь-які збройні провокації з боку окупованих територій будуть остаточно припинені.

Як повідомили в посольстві США, американські урядовці запевнили Володимира Зеленського у підтримці Вашингтоном України.

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