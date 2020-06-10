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Курт Волкер: У команди Зеленського на переговорах у Мінську ілюзій немає

Президент Зеленський і його команда чинять правильно, демонструючи свою готовність вести переговори з Росією у різних форматах, будучи гнучкими і пропонуючи нові ідеї, сказав колишній Спецпредставник США з питань України Курт Волкер, який нині працює науковим співробітником у вашингтонському аналітичному центрі "Центр аналізу європейської політики".

Волкер привітав рішення включити українських громадян до діалогу в Мінську, які представляють Донбас

Таким чином, пояснив він, Зеленський позбавляє Росію її головних аргументів, що вона, мовляв, не контролює так звані ЛНР/ДНР і що Україна порушує Мінські домовленості, демонструючи, що відповідальність за недосягнення прогресу лежить саме на Москві.

Наразі проходять чергові переговори Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання, до яких вперше за 5 років залучили українських громадян-вимушених переселенців з Донбасу: журналістів Дениса Казанського та Сергія Гармаша, голову міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадима Горан і лікаря Костянтина Лібстера.

За словами Волкера, напередодні він мав змогу переговорити з віце-прем’єром Олексієм Резніковим, який є першим заступником глави української делегації в ТКГ, і зробив висновок, що українська сторона не має жодних ілюзій щодо можливості проведення виборів на Донбасі без повного контролю над територією чи визнання так званих народних республік.

Викликає сум, так це те, що Франція та Німеччина чітко не заявляють, що Росія є порушником Мінських домовленостей

Волкер привітав рішення включити українських громадян до діалогу в Мінську, які представляють Донбас - таким чином вони позбавляють Росію аргументу, що народ Донбасу на них не представлений.

Він вважає, що США не відіграли достатньо вагому роль у підтримці України у переговорах з того часу, як він залишив посаду спецпредставника у вересні минулого року.

«І тепер все покладається на Францію та Німеччину. І що в мене викликає сум, так це те, що Франція та Німеччина чітко не заявляють, що Росія є порушником Мінських домовленостей, що вона є їх підписантом, частиною домовленості, а не стороннім спостерігачем, що вона є учасником конфлікту і не виконала взяті на себе зобов’язання», - сказав він під час конференції, організованій Атлантичною радою за допомогою Zoom.

Втім, підсумував Вокер, допоки конфлікт на Донбасі залишатиметься політикою Путіна, миру не буде.

«Протягом двох років я намагався створити умови, щоб продемонструвати Росії, що її зусилля використання Донбасу як політичного інструменту не досягають результату. Вони не гальмують розвиток України. Україна успішно розвиває демократію, економіку та інтегрується до західних інституцій. Цей прогрес уповільнився через події тут, у США, а також повільні реформи протягом минулого року», - сказав він, висловивши надію, що із новим законом про землю та надання Україні траншу МВФ, прогрес пришвидшиться.

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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