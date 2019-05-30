Волкер побачив позитив для Вашингтона у скаргах Порошенка на брак підтримки під час виборів

За останні тижні в українській політиці відбулося більше, ніж за останні два роки. Про це під час дискусії у Фонді Карнеґі у Вашингтоні заявив спецпредставник США із питань України Курт Волкер. За його словами, якщо раніше в Заходу була певна втома від України, то зараз зміна влади зрушила це з місця.

"Втім, якщо говорити про втому в іншому сенсі, то мене непокоїть те, що люди починають звикати до російської окупації та продовження воєнних дій. І це проблема... вони насправді вбивають українців щотижня, і ми не можемо про це забувати", - каже Волкер.

Порошенко навіть жалівся нам, що ми не висловлюємо йому достатньо підтримки. І наша незмінна відповідь була, що ми [США] не обираємо людей

Щодо нового президента Зеленського, спецпредставник підкреслив: Америка не підтримувала жодного з кандидатів у президенти й виступала лише за демократичний вибір українців:

"Думаю, у команді Зеленського є певне розчарування, що Європа намагалась висловити підтримку Порошенку. Але США цього не робили. Я дуже радий, що, насправді, Порошенко навіть жалівся нам, що ми не висловлюємо йому достатньо підтримки. І наша незмінна відповідь була, що ми не обираємо людей. Ми виступаємо за принципи та політику, хто б не очолював Україну".

За його словами, візит делегації на чолі із міністром з енергетики Ріком Перрі на інавгурацію Володимира Зеленського свідчить про високу підтримку Вашингтона. Водночас, юрист Дональда Трампа – Руді Джуліані – нещодавно зробив низку критичних заяв про Ігоря Коломойського та близьке оточення Зеленського.

[Зеленський] має можливість об’єднати країну... [це] найбільша загроза для Росії, бо руйнує російську пропаганду про те, що Україна – це держава, що не відбулась

"Треба чітко розуміти, що політика США щодо України за останні кілька років дуже посилилась на підтримку України – як у питанні санкцій проти Росії разом із нашими європейськими союзниками, так і в наданні оборонної зброї, включаючи антитанкові установки, цю допомогу збільшив Сенат, і адміністрація підтримає це. Також, ми продовжуємо не визнавати анексію Криму", - відзначив Волкер.

"Те, що відбувається у внутрішній політиці у США нікого не має відволікати, це не змінить політику США щодо України, - додає він. - Ми підтримуємо і хочемо бачити подальші реформи й демократизацію в Україні, відкриття економіки й залучення міжнародних інвестицій й водночас продовження участі у Мінському процесі та намагання відновити суверенітет і територіальну цілісність України".

Побороти корупцію та відновити мир на Донбасі – із такими обіцянками Зеленський висувався у президенти, і ці очікування його виборців тепер для нього буде непросто втілити у життя. А його перемога – це водночас і добра, й погана новина для Москви. Так вважає Марек Менкішак керівник російського департаменту у Центрі Східних досліджень у Варшаві.

Кремль боїться успіху України, бо це створює приклад для росіян, що стежать за політикою в Україні і за тим, чого немає в Росії – демократії

"Думаю, для росіян Зеленський становить як певну можливість, так і виклик, - каже Менкішак. - Вони були готові до його перемоги, але не очікували, що вона буде настільки беззаперечною Це поганий сигнал для Москви, бо він отримав велику підтримку виборців", - каже експерт.

Втрім значна підтримка має і зворотній бік для президента України, говорить Менкішак:

"З іншого боку, така підтримка чинить величезний тиск на нього в питанні очікувань, які, певно, перебільшені, бо їх дуже важко виконати. Одним з пріоритетів для Зеленського був мир із Росією. Українцям потрібно буде пожертвувати чимось заради такого сподіваного миру. І це створює для росіян можливості проштовхувати власний порядок денний".

Дослідник вважає: у цьому випадку найкращою тактикою для Зеленського буде провадити реформи і об’єднувати країну.

Кремль дуже боїться успіху України, вважає Менкішак, адже це створює потужний приклад для російського суспільства

"Він має величезну можливість об’єднати країну й змусити людей з південного сходу України бути залученими й визнаними як справжні патріоти України, і це йде у розріз з російськими інтересами, адже вони зацікавлені у тому, щоб послабити й розділити Україну. Тож боротись із корупцією та реформувати країну для Зеленського, що, принаймні, він обіцяє робити, буде найбільшою загрозою для Росії, бо це руйнує російську пропаганду про те, що Україна – це держава, що не відбулась, що потонула у корупції і де воюють так звані "повстанці".

Кремль дуже боїться успіху України, вважає Менкішак, адже це створює потужний приклад для російського суспільства, що й без того захоплено стежить за політичними подіями в Україні і за тим, чого немає в Росії – зміни влади і справжньої демократії.

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