Росія не піде у наступ на Донбасі, бо не хоче зростання популярності Порошенка перед виборами - спецпредставник США Волкер

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що Росія не піде у наступ на Сході України. Про це він заявив у четвер у Вашингтоні. Заява прозвучала у ході виступу посадовця в аналітичному центрі Atlantic Council.

Це (наступ) ймовірно посилило б президента Порошенка. Можливо через це українці об'єдналися би навколо нього, щоб знову допомогти захистити країну

Однією з причин через які Росії невигідно загострювати ситуацію американський дипломат назвав високу ймовірність того, що новий виток напруження на сході України можливо сприяв би зростанню підтримки президента України Петра Порошенка.

"Це (наступ) ймовірно посилило б президента Порошенка. Можливо через це українці об'єдналися би навколо нього, щоб знову допомогти захистити країну. На мою думку, це останнє чого Росія хотіла би зараз, напередодні виборів", - заявив Курт Волкер.

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Волкер також заявив, що головною причиною ймовірного небажання Росії посилювати агресію є нинішня міць Збройних сил України.

"Росія би отримала значно сильніший спротив від України, якби пішла на це", - наголосив дипломат.

За словами Курта Волкера нинішнє насильство на Донбасі відповідає загальній моделі агресивних дій Росії.

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