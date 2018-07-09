Волкер: США не визнають анексію Криму

Припущення, що під час саміту між президентом США Трампом та президентом Росії Путіним в Гельсінкі, американська сторона може поступитись Росії з питання Криму і визнати незаконну анексію, мало великий розголос у ЗМІ, попри неодноразово висловлену офіційну позицію США. Про це спеціальний представник США у справах України Курт Волкер заявив в інтерв’ю німецькому каналу OST WEST TV.

«В США ЗМІ підхопили історію про можливе визнання анексії Криму, - наголосив Волкер, водночас відзначивши. - Білий дім чітко висловив свою позицію. Радник з національної безпеки Джон Болтон і речниця Білого дому Сара Сандерс чітко заявили, що США не планують визнавати російську анексію Криму. Це – тривала позиція США».

Волкер підкреслив важливість продовження діалогу з Росією, попри наявність важливих розбіжностей у позиціях.

«Надзвичайно важливо, щоб президенти США та Росії зустрічались і говорили, - відзначив спецпредставник. - Вже довгий час цього не відбувалось. Чи ми маємо основоположні розбіжності, що так і є, чи ми можемо погодитись з пари питань, важливо підтримувати спілкування».

Курт Волкер також підкреслив, що позиція адміністрації Трампа стосовно України залишається незмінною.

«Стосовно України, вважаю, Україна знає, що США висловлюють рішучу підтримку поновленню суверенітету і територіальної цілісності України і наша мета - знову побачити мир на сході України, де тривають бойові дії.

Це – постійна позиція, якої притримується адміністрації Трампа вже півтора роки», - заявив Волкер.

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