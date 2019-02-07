Курт Волкер знову прокоментував допуск російських спостерігачів до виборів: Занепокоєність України цілком реальна

Спецпредставник США в Україні Курт Волкер повторно прокоментував питання присутності на виборах президента України спостерігачів з Росії у складі місії спостереження ОБСЄ.

"Ми вітаємо готовність України сприяти діяльності спостережної місії ОБСЄ на виборах. Ми впевнені у відданості України прозорості та проведенню вільних та чесних виборів. Треба пам'ятати, що Росія є агресором в Україні, а отже зауваження України щодо безпеки дуже реальні", - заявив Волкер у серії твітів.

Напередодні Волкер відзначив, що вважає присутність громадян Росії у складі місії спостерігачів за виборами допустимою, бо робота спостерігачів взагалі відповідає інтересам України, яка повинна довіряти своїм демократичним інститутам.

"Необхідно, щоб спостерігачі місії Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ підтвердили, що Україна дотримується демократичних стандартів (під час проведення виборів - прим. ГА). У протилежному випадку, люди матимуть питання щодо виборів. Нормально, щоб російські спостерігачі були частиною (спостереження за виборами - прим. ГА), але під керівництвом БДІПЛ. Без ігор"- відзначив Волкер.

Як повідомляють українські ЗМІ, у четвер Рада ухвалила законопроект, який передбачає заборону участі російських спостерігачів у виборах в Україні.

Дивіться також: Як смартфони можуть допомогти людям виявити перші ознаки депресії