Волкер відвідає Донбас і оголосить про додаткову допомогу США

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер анонсує поїздку на Донбас наступного тижня.

«Я прямую на схід України наступного тижня, щоб дізнатися більше про ситуацію на місці і про гуманітарну кризу на Донбасі», – заявив Волкер у Twitter.

Під час свого візиту, Волкер візьме участь в церемонії оголошення додаткової допомоги США для Донбасу.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) планує надати Україні 125 мільйонів доларів для Донбасу і навколишніх територій, «які відчули на собі вплив російської агресії», повідомила прес-служба організації у Facebook.

«Цю додаткову технічну допомогу буде спрямовано на подальшу стабілізацію та згуртування українських громад у регіоні, підвищення стійкості місцевої економіки і прискорення її розвитку», – заявили в агентстві.

Організація повідомила, що про допомогу оголосять 15 травня під час прес-конференції заступника адміністратора і керівника USAID у справах країн Європи та Євразії Брока Бірмана, спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і посла США в Україні Марі Йованович.

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