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Перед візитом до України, Волкер обговорив в Держдепі допомогу США Україні

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Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер привітав українців з успішним проведенням парламентських виборів і оголосив про свій візит до країни.

"Вітаю народ України – потужне голосування за реформи! З нетерпінням очікую на зустрічі цього тижня в Україні", - написав Волкер у Twitter.

Перед своїм візитом Волкер також провів зустріч в Держдепартаменті США, поінформував помічника Держсекретаря США Кларка Купера про результати виборів в Україні і обговорив з ним втілення допомоги Україні.

"Обговорили з спецпредставником США результати українських виборів і застосування допомоги США задля підтирмки розвитку стабільної, демократичної, процвітаючої та вільної України", - написав Купер у Twitter.

Міжнародна спільнота привітала українців з успішним проведенням виборів. В своїй заяві посли країн Великої Сімки наголосили, що "основоположні права і свободи було забезпечено" під час голосування і привітали ЦВК з виконаною роботою.

Позачергові парламентські вибори в Україні були проведені добре, попри незначні й несистемні порушення в день голосування. Такі попередні висновки оприлюднили спостережні місії Міжнародного республіканського інституту США та Національного демократичного інституту США.

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Що американські експерти кажуть про результат «Слуги народу» на виборах. Відео
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Що американські експерти кажуть про результат «Слуги народу» на виборах. Відео

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