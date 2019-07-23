Перед візитом до України, Волкер обговорив в Держдепі допомогу США Україні

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер привітав українців з успішним проведенням парламентських виборів і оголосив про свій візит до країни.

"Вітаю народ України – потужне голосування за реформи! З нетерпінням очікую на зустрічі цього тижня в Україні", - написав Волкер у Twitter.

Перед своїм візитом Волкер також провів зустріч в Держдепартаменті США, поінформував помічника Держсекретаря США Кларка Купера про результати виборів в Україні і обговорив з ним втілення допомоги Україні.

"Обговорили з спецпредставником США результати українських виборів і застосування допомоги США задля підтирмки розвитку стабільної, демократичної, процвітаючої та вільної України", - написав Купер у Twitter.

Міжнародна спільнота привітала українців з успішним проведенням виборів. В своїй заяві посли країн Великої Сімки наголосили, що "основоположні права і свободи було забезпечено" під час голосування і привітали ЦВК з виконаною роботою.

Позачергові парламентські вибори в Україні були проведені добре, попри незначні й несистемні порушення в день голосування. Такі попередні висновки оприлюднили спостережні місії Міжнародного республіканського інституту США та Національного демократичного інституту США.

Найбільшою перешкодою для цих виборів міжнародні спостерігачі назвали кремлівську агресію, що не дала проголосувати 16% українців, зазначили американські спостерігачі.

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