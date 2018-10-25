Американці-волонтери розповіли, чому обрали Україну

У Києві склала присягу нова група волонтерів Корпусу миру США.

«Я волонтер Корпусу миру, і я люблю Україну», – каже Джамал Марселін з Нью-Йорка.

Йому 23 роки, він щойно закінчив університет. І перш ніж починати кар’єру у Сполучених Штатах, вирішив вступити в Корпус миру і приїхати попрацювати на 2 роки в Україну. Тепер вирушає до містечка Олександрія у Кіровоградській області, вчитиме дітей у тамтешній школі англійської мови. Ще й має задумку організувати шкільний хор. Мотивуватиме дітей до співу, щоб співали українською і англійською.

«Я чула, Джамал добре співає!», – каже Таміла Сбітнєва, викладач англійської мови в Олександрійській школі-ліцеї №17. У ліцеї щасливі, що до них їде волонтер.Таміла каже – давно подавали заявки до Корпусу миру, і ось нарешті дочекалися своєї черги! З носієм мови англійську вивчати краще.

Кларк Х'юз – з Техасу. Вирушає на Хмельниччину, до міста Дунаївців. Працюватиме у тамтешній міськраді над різними проектами з розвитку громад.

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У Дунаївці волонтера зі США запросили вперше, каже Ірина Мудра з Дунаївської міськради. За її словами, у них молода громада, більше половини молодь до 30 років. І на приїзд Кларка дуже чекають – сподіваються, що він привезе новий досвід, допоможе розвиватись. Вже й запланували, над чим попрацюють передусім – над промоцією вебсайту громади.

Стефані Янг приїхала з Вірджінії.

Вона бібліотекар, фахівець з інформаційних систем.

Розповідає – багато чула про Україну, і коли у Корпусі миру її запитали, де хоче служити, сказала – в Україні. Каже – обрала її серцем. Вирушає до Хмельницької області, допомагати місцевій новоствореній громаді.

​А Джонатан Кларк з штату Аризона їде у Вінницю.

Він буде працювати над проектами громадської організації «Подільська агенція реґіонального розвитку».

Як розповідає Софія Сакалош, у їхній громадській організації уже не вперше приймають волонтера з Америки. Хочуть, щоб допоміг їм з проектом «електронної демократії», що дасть змогу вінниччанам впливати на процес прийняття рішень місцевою владою.

У Києві склали присягу 135 нових волонтерів Корпусу миру США. Одразу після присяги вони роз'їхались до українських містечок і сіл, щоб 2 роки служити у школах, органах місцевого самоврядування, у молодіжних та соціальних центрах. Волонтери боротимуться з корупцією на місцях, запобігатимуть булінгу серед школярів, працюватимуть з дітьми з особливими потребами та з переселенцями, викладатимуть англійську та вестимуть мовні клуби.

Вперше після Євромайдану Корпус миру повертається до Херсонської і Харківської областей, а також на південь Одещини, – повідомив, відкриваючи церемонію присяги, директор Корпусу миру США в Україні Майкл Кетовер. Як він додав, Корпус миру збільшує також чисельність волонтерів у Дніпровській області.

Вперше після Євромайдану Корпус миру повертається до Херсонської і Харківської областей

Сьогодні Корпус миру працює в 21 області України. Українська програма найбільша серед усіх програм Корпусу миру США у світі, – наголосила заступник Голови Місії США в Україні Пем Тремонт. Як вона сказала, це один з доказів відданості Сполучених Штатів справі допомоги Україні.

​Корпус миру створив президент США Джон Кеннеді у 1961року. Відтоді його місія залишається незмінною – сприяти миру і взаєморозумінню між народами. Корпус миру працює у понад 120 країнах світу і фінансується коштом американських платників податків. З 1992 року, відколи Корпусу миру працює в Україні, тут відслужили понад 3 тисячі волонтерів.

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