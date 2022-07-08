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ВООЗ розширює медичну допомогу мільйонам жертв війни в Україні
Стаття є перекладом матеріалу англомовної редакції "Голосу Америки". Оригінал можна прочитати тут.
Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що розширює свою місію з порятунку життів по всій Україні, щоб надати фізичну та психічну допомогу зростаючій кількості жертв війни, позбавлених лікування.
ВООЗ має сім центрів по всій Україні, які забезпечують потреби людей, які постраждали від війни. Зараз організація створює восьмий хаб у стратегічному південно-західному портовому місті Одеса.
Виступаючи з міста, менеджерка ВООЗ з питань кризових ситуацій в Україні Доріт Ніцан сказала, що ВООЗ прагне допомогти людям, чиє фізичне та психічне здоров’я постраждало або погіршилося внаслідок російського вторгнення.
Вона каже, що мільйони людей із хронічними захворюваннями не отримують лікування від станів, які загрожують життю. Наприклад, вона каже, люди, які не отримали ранньої діагностики та лікування раку, страждають від прогресуючих пухлин.
Так само повідомила вона, стан людей, які не змогли отримати лікування від гіпертонії, інсульту, діабету та інших фізичних і психічних захворювань, погіршився.
«Через війну люди стають різними способами інвалідами. Шум і бомбардування шкодять слуху», — сказала Міцан. - Наземні міни були причиною ампутацій. І, звичайно, страх, горе та невпевненість, які впливають на психічне здоров’я».
Ніцан зазначає, що система охорони здоров’я по всій країні перевантажена. Вона каже, що медичних працівників не вистачає. Багато з них були вбиті, інші залишили країну. Вона розповіла, що внутрішньо переміщені особи, які були змушені покинути свої домівки, роблять усе можливе, щоб заповнити прогалини.
Вона каже, що ще однією проблемою є те, що багато людей, які відчайдушно потребують допомоги, не можуть бути доступні через бої.
«Ми не маємо доступу до всіх територій. Зараз багато територій піддаються обстрілу, нападу, як я вже сказала. (…) Ми просимо мати гуманітарні коридори, щоб ми могли втрутитися та піклуватися про тих, хто цього потребує».
На жаль, зазначає представниця ВООЗ, на численні запити агенцій з надання допомоги щодо забезпечення гуманітарних коридорів й доставці допомоги в обложені райони, не було отримано позитивної відповіді.
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Українські військові мотивовані, вони знають чому і за що воюють – інтерв’ю з офіцером ЗСУ Юрієм Кочевенком. Відео
Українські військові мотивовані, вони знають чому і за що воюють - каже Юрій Кочевенко, Офіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України, який на передовій - з перших дні війни.
Офіцер 95 бригади Кочевенко: Війна завершиться лише, коли Росія з імперської стане нормальною країною
Офіцер 95 бригади Юрій Кочевенко пішов на фронт рядовим добровольцем у 2014. Здобувши досвід та вирісши до командира, він після декількох років знову повернувся на службу вже у січні 2022. Для нього було очевидним, що Росія готується до війни і він хотів бути на передовій захисту України. Сьогодні він каже, що українці мають розуміти, що ця війна - не спринт, це марафон і вони мають бути до цього готовими. За його словами, сьогодні місія українців подолати імперську ідеологію і звільнити усі поневолені Росією народи від окупації. З Юрієм Кочевенком «Голос Америки» зустрівся у Києві під час його короткого відрядження до столиці за спецзавданням.
Мирослава Гонгадзе: Для тебе ця війна вже досить довга, вона почалася не зараз, вона почалася вісім років тому. І ти тоді прийняв рішення піти на фронт добровольцем, ти пройшов цю війну, а зараз оця війна – вона є іншою чи вона все ж таки є продовженням першої війни?
Юрій Кочевенко: Вона є і іншою, і вона є продовженням. Звичайно, з точки зору масштабу бойових дій, характеру застосування різних засобів, військовою мовою, вогневого ураження, а простіше кажучи, способів вбивати людей, все це значно масштабніше, страшніше, значно інтенсивніше і більш спресовано в часі. Але ворог той самий, його риторика, в принципі, та сама, тому тут для нас нічого не змінилося. Ба більше, ми до цієї війни внутрішньо і психологічно, здається, були значно краще підготовлені. І тому, цей перший «бліцкриг» в них так і не вдався, тому що ні його інформаційна атака, ні, власне, військова, не дали такого результату, який вони, з якось дива, очікували. Вони хотіли, щоб було так, як в 2014-му, а так зовсім не вийшло. Звичайно, масштаб бойових дій, рівень втрат, складність – вона суттєвіша.
Мирослава Гонгадзе: Чи могла Україна приготуватись краще до цієї війни?
ЮК: Зараз можна багато що про це сказати. Я до 24 лютого пішов з Збройні Сили, нам від жовтня прямим текстом говорили, що має відбутися. І, нібито, країна почала до цього готуватися. Чи можна було краще приготуватися – звичайно, можна було, але нерви вилітають опівночі, потім вже проаналізуємо, що було зроблено не так і як не повторити цих помилок. Зараз все енергія має бути зосереджена на тому, щоб досягати результату тут і зараз.
МГ: Якщо дивитися в сьогодні і завтра, до чого зараз вже Україна має бути готова в умовах, в яких ми зараз живемо?
ЮК: Маємо бути готові до тривалої війни. Я, до речі, собі з перших днів казав. Себе я налаштовую на тривалу війну і я буду захищати Україну скільки зможу, скільки мені здоров'я і сил визначить. А це може бути кілька років, як мінімум. Я дуже старанно вникаю, щоб давати оцінку характеру бойових дій, але все ж таки те, що ми бачимо, говорить, що це все набуває затяжного характеру при збереженні досить високого рівня інтенсивності самих бойових дій. Якщо ти пригадаєш, в перші тижні війни говорили, що в Росії «бліцкриг» не вдасться і вона посипиться. Ми бачимо, що цього не сталося. А я тоді ще казав, що авторитарні режими завжди мають хороші мобілізаційні ресурси, у них є механізм примусу, який дозволяє зі своєї нації та країни витискати останні соки.
І це зараз ми бачимо в Росії. Вони відкрито заявляють, що для них поразка в цій війні – це кінець самої Росії. Вони це розуміють, вони це, навіть, визнають. Отже, ми не повинні чекати, що вони здадуться тільки тому що в них не вийшло одразу. Вони поженуть ще тисячі, десятки і сотні тисяч своїх співгромадян на «убой», як вони зараз женуть жителів окупованих територій Донецька і Луганська. І ми маємо бути до цього готові.
Українські військові мотивовані, вони знають чому і за що воюють – інтерв’ю з офіцером ЗСУ Юрієм Кочевенком. Відео
МГ: Як?
ЮК: В першу чергу внутрішньо. Кожен для себе має зрозуміти, що це на довго і що він буде робити. Буде працювати, платити податки, буде служити в Збройних Силах стільки, скільки буде потрібно, а не поки не втомиться, буде організовувати міжнародну підтримку, волонтерську допомогу; [треба – ГА] підготувати себе до довгої дистанції, не для короткого спринту – зараз викладемось швиденько і все, а потім вже видохся, а бігти ще треба, а спокійно, в рівному темпі, розраховуючи сили. На простому прикладі можу сказати, що якщо хочете підтримати Збройні Сили грошима, не віддавайте одним махом все, що у вас є, а розрахуйте так, щоб ви могли це робити невеликою сумою, але щомісяця. І це буде більш ефективно в тривалій перспективі, ніж одна одноразова, але більш значна сума.
МГ: Чи думаєш ти, що захід взагалі розуміє вашу мотивацію, що ви робите, і розуміє цю війну?
ЮК: В мене є друг, морський піхотинець зі Сполучених Штатів, мені здається, що він адекватно все розуміє, судячи з того, як ми спілкуємось. Але це людина, яка пройшла дві війни і він має інший фокус сприйняття і, взагалі, поняття, що таке війна. В цілому, звичайно, люди, в першу чергу напевно думають про свою власну безпеку та свій добробут, тому, наскільки вони готові чимось жертвувати заради України - це велике питання і, напевно, задача для нашої діаспори, активістів і дипломатів – нагадувати їм про це і пояснювати, що ми взагалі-то тут не за себе воюємо. Є дуже класне гасло ще з часів Польського визвольного руху «Za naszą i waszą wolność» - за нашу і вашу свободу. Це має стати, напевно, гаслом України в світі – «For our freedom and yours». Тобто, ми за весь вільний світ тут стоїмо. Ми впадемо – підуть до вас. Ми зараз захищаємо не Україну, ми зараз захищаємо весь вільний світ.
Але що важливо, щоб вони розуміли, – ми, звичайно, потребуємо західної зброї, кращої зброї, все, що можете, давайте, не краща – теж давайте, все піде в справу. Але від постачання цієї зброї та допомоги залежить наша боєздатність і наскільки ми ефективно можемо вражати ворога. Але від цього постачання не залежить наша готовність битися. Будуть «стінгери» та «леопарди» чи не будуть, ми все-одно будемо бити ворога. Якщо в нас залишиться тільки каміння і палки, ми все-одно будемо бити ворога. Вони не зупинять нас відсутністю зброї, вони мають це розуміти. Якщо вони хочуть, щоб це швидше закінчилося і щоб зло не перемогло, вони мають всі зусилля зараз спрямувати на нашу підтримку. Ми зараз не просимо них вмирати разом з нами, хоча це єдиний фронт і єдина війна добра зі злом. Ми просимо тільки допомогти нам зробити так, щоб вмерли вони – ворог, росіяни.
МГ: Чого сьогодні не вистачає вам там?
ЮК: Знаєш, я не буду про це говорити. Нам потрібно краще і чим побільше.
МГ: Як ти бачиш завершення цієї війни? Декілька разів політики казали про можливий мирний план, про те, що кожна війна закінчується переговорами. Як взагалі ти бачиш, як закінчиться війна?
ЮК: Не кожна війна закінчується переговорами. Деяка війна закінчується капітуляцією ворога і, звичайно, я бачу саме таке завершення. Але, в першу чергу, я неодноразово це підкреслюю, ми маємо відповідати за себе – за те, що ми робимо, говоримо і що думаємо. Для мене особисто ця війна завершиться тільки коли я буцатиму палені цеглини Кремля. Мені не принципово, як конкретно цей етап війни закінчиться – чи буде якась мирна угода чи перемир’я. Поки існує Росія в своєму імперському форматі, для мене ця війна не закінчиться. Виженемо ворога з України, потрібно звільнити Білорусь. Звільнимо Білорусь – потрібно звільнити Південний Кавказ, Абхазію, Південну Осетію, зробити так, щоб Росія забралась з Середньої Азії, звільнити поневолені народи Росії, демонтувати тоталітарну, імперську сутність, якою є Російська держава і зробити з неї нормального сусіда, з яким можна поруч жити.
ОБСЄ: Україні потрібна допомога на довгострокову перспективу
Президентка парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарет Седерфелт в інтервʼю Російській службі Голосу Америки заявила про те, що Україна потребує допомоги на довгострокову перспективу.
Європейський Союз підтримує Україну, США підтримують Україну, Канада підтримує Україну. Вони повинні мати можливість захистити свою країну. Це важливо. Інакше вони не зможуть.Президентка парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарет Седерфелт
«Європейський Союз підтримує Україну, США підтримують Україну, Канада підтримує Україну. Вони повинні мати можливість захистити свою країну. Це важливо. Інакше вони не зможуть. Але, очевидно, їм також потрібна гуманітарна допомога і тому я вдячна за підтримку, але я вважаю, що також важливо шукати довгострокову перспективу, те, що буде потрібно в довгостроковій перспективі. Молодь, молоді українці бачать майбутнє у своїй країні», - заявила Маргарет Седерфелт. Вона наголошує на тому, що українська молодь готова відбудовувати Україну та бачить майбутнє в своїй країні.
В інтервʼю "Голосу Америки" президентка парламентської асамблеї ОБСЄ наголосила на важливості того, щоб росіяни почули виступи делегацій ОБСЄ про війну Росії в Україні. «Українська делегація була там і це дуже добре. Але чути їхні історії про їхній досвід під час війни та про те, як ця війна ведеться – боляче, справді боляче. І я сподіваюся, що російська делегація слухає онлайн наші виступи. Тому що вони повинні знати, що відбувається в Україні, справа не в дискусії, не в чомусь подібному. Це війна, незаконна війна, де люди страждають. Це воєнні злочини», - заявила Седерфелт.
Нагадаємо, що Україна звернулася до Польського головування в ОБСЄ з проханням скликати спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ для обговорення ракетних атак проти України. З таким проханням до Польщі, яка нині головує в ОБСЄ звернувся Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.
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- Голос Америки
Блінкен звернувся до Росії на зустрічі «Групи 20»: «Україна – не ваша країна»
Обговорення повномасштабного вторгнення Росії в Україну стоїть на порядку денному зустрічі міністрів закордонних справ «Групи 20» (G20) на Балі, Індонезія. Ще до початку офіційних заходів держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністрами закордонних справ трансатлантичної четвірки – міністром закордонних справ Франції Катрін Колонна, міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок і другим постійним заступником секретаря та політичним директором Великої Британії Тімом Барроу.
Нашим російським колегам: Україна – не ваша країна. Її зерно – не ваше зерно. Чому ви блокуєте порти? Ви мусите випустити зерноДержсекретар США Ентоні Блінкен
Прессекретар Державного департаменту Нед Прайс заявив після зустрічі Ентоні Блінкена з міністрами закордонних справ трансатлантичної четвірки, що учасники цієї зустрічі обговорили спільні зусилля щодо надання Україні додаткової безпеки та гуманітарної підтримки та розглянули шляхи вирішення глобальних проблем продовольчої безпеки, які виникли в результаті навмисних атак Росії проти українського сільського господарства. Україна звинувачує Росію в крадіжці зерна під час повномасштабного вторгнення і блокуванні українських портів, що блокує вивезення зерна і сприяє глобальному дефіциту продовольства. Росія це заперечує.
У своєму виступі держсекретар США Ентоні Блінкен безпосередньо звернувся до Росії: «Нашим російським колегам: Україна – не ваша країна. Її зерно – не ваше зерно. Чому ви блокуєте порти? Ви мусите випустити зерно».
Після зустрічі з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром, чия країна прийматиме «Групу 20» наступного року, Блінкен заявив, що «Група 20» - «важлива інституція, для того, щоб колективно впоратись з деякими з найважливіших проблем і викликів, з якими стикається світ». Він зауважив, що багато з цих викликів походять від російської війни проти України, а також заявив, що інші країни «Групи 20» висловлюють подібне занепокоєння: «Думаю, те, що ми почули сьогодні, є відлунням з усього світу, а не лише Сполучених Штатів – необхідно покласти край агресії, щоб люди могли зоседеритись на викликах, які впливають на життя людей».
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров двічі покинув зустрічі міністрів «Групи 20» у п’ятницю - перший раз, коли Анналена Бербок виступала під час сесії про зміцнення багатосторонності у міжнародних відносинах, а другий – безпосередньо перед тим, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба через відео-звʼязок виступив на сесії про продовольство та енергетичну безпеку. Міністр закордонних справ Росії не був присутній у залі під час виступу Блінкена.
Нагадаємо, як повідомляли в офісі держсекретаря США, Ентоні Блінкен під час зустрічі міністрів закордонних справ «Групи 20» в Індонезії закликатиме членів «Групи 20» чинити тиск на Росію, щоб підтримати зусилля ООН щодо відкриття морських шляхів, заблокованих війною РФ проти України, і повторив попередження Китаю не підтримувати військові зусилля Москви.
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