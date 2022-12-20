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ВООЗ: обстріли медичної інфраструктури в Україні є порушенням міжнародного права
Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що посилення російських атак на українські електромережі та іншу критичну інфраструктуру ставить під загрозу життя медичних працівників і тисяч їхніх пацієнтів.
Система охорони здоров’я України є стійкою, але представники ВООЗ зауважують, що лікарні та клініки не можуть працювати, якщо в них немає води та електроенергії.
Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт заявив, що Росія атакувала понад 700 закладів охорони здоров’я в Україні з моменту вторгнення 24 лютого.
За оцінками ВООЗ, близько 10 мільйонів людей в Україні знаходяться під загрозою того чи іншого психічного розладу.Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт
Ці напади на об'єкти системи охорони здоров'я, за його словами, негативно вплинули на стан будівель, ланцюги постачання та транспорт; призвели до поранень та вбивств медичних працівників і пацієнтів.
«Це є явним порушенням міжнародного права. Здоров’я ніколи не повинно бути мішенню. На тлі триваючих атак ВООЗ продовжує доставляти рятувальні медичні засоби по всій країні. … Ці поставки рятують життя, і ВООЗ є тут, як і багато інших, щоб надавати допомогу та рятувати життя, поки ми рухаємось далі», – сказав представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.
Він зазначив, що ВООЗ у координації з Міністерством охорони здоров’я України та партнерами доставила ліки, травматичні набори, генератори та інші матеріали, здебільшого у прифронтові та деокуповані райони.
Оскільки люди вдаються до альтернативних джерел опалення своїх будинків - вугілля, дрова, генератори на дизельному паливі, електричні обігрівачі - зростає ризик отруєння чадним газом та інші ризики.Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт
За словами представника ВООЗ, ця допомога вже охопила до дев’яти мільйонів людей, при цьому багато інших продовжують потребувати допомогу, щоб пережити сувору зиму. Він поперив, що низькі температури підвищують ризик респіраторних, інфекційних та серцево-судинних захворювань.
За словами Хабіхта, нинішні атаки на енергетичну інфраструктуру та теплопостачання зменшать доступ до медичних послуг в Україні. Люди, ймовірно, наражаються на небезпеку, оскільки все складніше стає залишатися в теплі та обігрівати свої домівки, додав він.
«Оскільки люди вдаються до альтернативних джерел опалення своїх будинків, таких як вугілля, дрова, а також використовують генератори на дизельному паливі або електричні обігрівачі, ми бачимо, що зростатиме ризик отруєння чадним газом, а також інші ризики», — сказав Хабіхт.
Крім серйозних наслідків на здоров'я людей, війна також створює величезні психологічні страждання серед населення. За словами Хабіхта, ВООЗ оцінює, що близько 10 мільйонів людей в Україні знаходяться під загрозою того чи іншого психічного розладу.
Хабіхт повідомив, що у ВООЗ є команда із понад 200 співробітників, які доставляють матеріали та медичні послуги десяткам тисяч людей у восьми пріоритетних регіонах. За його словами, на час різдвяного періоду операції з порятунку життів не припинятимуться.
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- Голос Америки
Візит Путіна до Лукашенка: реакція США, ООН та експертів
Президент Росії Володимир Путін не зміг переконати Олександра Лукашенка повноцінно долучити Білорусь до війни з Україною, - так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
“Олександр Лукашенко найімовірніше відхилив намагання президента Росії Володимира Путіна змусити Білорусь піти на подальші російсько-білоруські інтеграційні поступки під час зустрічі в Мінську 19 грудня… ISW продовжує вважати, що участь Білорусі у війні Путіна проти України залишається малоймовірною”,” - йдеться у звіті ISW від 19 грудня за наслідками візиту Путіна.
Аналітики ISW зауважили, що Путін і Лукашенко утрималися від публічних обговорень російського вторгнення в Україну, при цьому обоє зазначили, що Білорусі все ще загрожує Захід.
Експерти вважають, що Лукашенко постійно говорить про нібито загрозу для Білорусі з боку Заходу та НАТО, щоб уникнути прямої участі білоруських військ у війні проти України: “Лукашенко найімовірніше змінив би свою риторику, щоб створити якесь правдоподібне пояснення власному народу про те, чому він раптово відвернувся від фіктивної загрози вторгнення НАТО, щоб приєднатися до катастрофічного вторгнення Путіна в Україну”.
Тим часом Білий дім заявляє, що США давно стурбовані участю Білорусі у війні проти України - її підтримкою Росії та наданням власної території для розміщення російських військ.
“Ми продовжимо пильно стежити за позиціями російських військ, це те, що ми робимо і будемо робити, включно з територією Білорусі. І ми перебуваємо в тісній співпраці з Україною під час її захисту від російської агресії”, - заявила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, відповідаючи на запитання журналістів, чи стурбована адміністрація президента США візитом Путіна до Білорусі та ймовірним посиленням співпраці між Москвою та Мінськом.
Також у Білому домі застерегли, що в разі надання Мінськом додаткової військової допомоги для Росії США запровадять нові санкції у відповідь. Про це на брифінгу заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс: “ми відповімо належним чином, щоб запровадити додаткові заходи, щоб притягнути режим Лукашенка до відповідальності за те, що, по суті, є його співучастю у війні президента Путіна проти України”.
Прайс також зазначив, що слова Путіна після зустрічі з Лукашенком про те, що Росія не планує поглинати Білорусь, є "верхом іронії".
“Таку заяву слід розглядати як верх іронії від лідера, який прагне в даний момент, прямо зараз, силою поглинути свого іншого мирного сусіда. Починаючи з перших днів цього конфлікту та тижнів, що передували цьому конфлікту, ми бачили, як режим Лукашенка фактично поступився своїм суверенітетом, поступився своєю незалежністю Росії. Ми бачили масу російських військ на території, яка мала б бути суверенною білоруською територією. Ми бачили напади з території, яка має бути суверенною білоруською територією. І зараз ми чуємо ці коментарі від президента Путіна та від Лукашенка, але я думаю, що послужний список говорить набагато більше, ніж усе, що могли сказати ці два лідери”, - заявив Прайс.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також прокоментував ймовірну ескалацію війни в Україні після візиту Путіна до Білорусі. Він зазначив, що світ уже бачить серйозну ескалацію через потужне бомбардування Росією енергетичної інфраструктури України.
“Нам не потрібно більше говорити про ескалацію. Ми бачимо, що відбувається. Є багато чуток про можливі нові наступи. Моя позиція дуже чітка. Для цих проблем не буває військового вирішення, але важливо, щоб вирішення відповідало Статуту ООН і міжнародному праву", - зазначив генсек ООН і уточнив: "Статут ООН дуже чітко говорить про територіальну цілісність країн, яку необхідно поважати. Статут ООН дуже чітко говорить про неприпустимість використання сили для будь-якої зміни цієї територіальної цілісності”.
19 грудня 2022 року президент Росії Володимир Путін уперше за останні три роки прибув на територію Білорусі для зустрічі з Олександром Лукашенком. До цього Лукашенко сам приїздив до Путіна, цьогоріч він уже сім разів бував у Росії.
Деякі аналітики, зокрема в Україні, прогнозували, що Путін намагається тиснути на Лукашенка, щоб Білорусь активніше долучилася до збройної агресії проти України.
В Кремлі в понеділок заперечили, що візит Путіна може сигналізувати більшу участь Мінська у війні.
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- Голос Америки
Штайнмаєр закликав лідера Китаю «використати свій вплив на Путіна» для припинення війни в Україні
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав президента Китаю Сі Цзіньпіна використати свій вплив на президента Росії Володимира Путіна, щоб припинити війну проти України, йдеться у повідомленні офісу президента Німеччини.
Під час телефонної розмови у вівторок Штайнмаєр наголосив, що існує «спільний інтерес Китаю та Європи в припиненні війни», а також у збереженні українського суверенітету та виведенні російських військ, які необхідні для відновлення миру.
У повідомленні мовиться, що під час годинної розмови з лідером Китаю президент ФРН Штайнмаєр «попросив Сі використати свій вплив на Росію» та подякував президенту Сі «за чітке неприйняття ядерних загроз з боку Росії».
Штайнмаєр підтвердив рішучість Німеччини продовжувати підтримку України. Він сказав, що Європа не відступить перед тиском російських погроз і вживає запобіжних заходів проти енергетичної кризи.
Президент Німеччини наголосив, що обороноздатність України та згуртованість Європи зросли через російську агресію, і що в цьому «Путін принципово прорахувався».
Розмова лідерів Німеччини та Китаю відбулася на тлі запланованих російсько-китайських спільних військово-морських навчань у Східно-Китайському морі, що розпочинаються у середу, і триватимуть протягом тижня.
Про це у понеділок повідомило російське агентство "Інтерфакс" з посиланням на міністерство оборони Росії. У заяві наголошується, що у ході активної частини навчань «заплановані спільні ракетні та артилерійські стрільби, а також відпрацювання спільних протичовнових дій із практичним застосуванням зброї».
Як повідомляв «Голос Америки», минулого тижня в інтерв’ю одному з американських телеканалів керівник американської розвідки Вільям Бернс повідомив, що російський напад на Україну, і особливо провал його початкового плану, викликали занепокоєння у лідера КНР Сі Цзіньпіна. За його словами, попри міцні військові зв’язки Пекіна і Москви, керівництво Китаю відмовилося постачати Росії зброю для війни в Україні та висловило стурбованість щодо використання ядерної зброї.
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