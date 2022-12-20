ВООЗ: обстріли медичної інфраструктури в Україні є порушенням міжнародного права  

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що посилення російських атак на українські електромережі та іншу критичну інфраструктуру ставить під загрозу життя медичних працівників і тисяч їхніх пацієнтів.

Система охорони здоров’я України є стійкою, але представники ВООЗ зауважують, що лікарні та клініки не можуть працювати, якщо в них немає води та електроенергії.

Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт заявив, що Росія атакувала понад 700 закладів охорони здоров’я в Україні з моменту вторгнення 24 лютого.

За оцінками ВООЗ, близько 10 мільйонів людей в Україні знаходяться під загрозою того чи іншого психічного розладу.

Ці напади на об'єкти системи охорони здоров'я, за його словами, негативно вплинули на стан будівель, ланцюги постачання та транспорт; призвели до поранень та вбивств медичних працівників і пацієнтів.

«Це є явним порушенням міжнародного права. Здоров’я ніколи не повинно бути мішенню. На тлі триваючих атак ВООЗ продовжує доставляти рятувальні медичні засоби по всій країні. … Ці поставки рятують життя, і ВООЗ є тут, як і багато інших, щоб надавати допомогу та рятувати життя, поки ми рухаємось далі», – сказав представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Він зазначив, що ВООЗ у координації з Міністерством охорони здоров’я України та партнерами доставила ліки, травматичні набори, генератори та інші матеріали, здебільшого у прифронтові та деокуповані райони.

Оскільки люди вдаються до альтернативних джерел опалення своїх будинків - вугілля, дрова, генератори на дизельному паливі, електричні обігрівачі - зростає ризик отруєння чадним газом та інші ризики.

За словами представника ВООЗ, ця допомога вже охопила до дев’яти мільйонів людей, при цьому багато інших продовжують потребувати допомогу, щоб пережити сувору зиму. Він поперив, що низькі температури підвищують ризик респіраторних, інфекційних та серцево-судинних захворювань.

За словами Хабіхта, нинішні атаки на енергетичну інфраструктуру та теплопостачання зменшать доступ до медичних послуг в Україні. Люди, ймовірно, наражаються на небезпеку, оскільки все складніше стає залишатися в теплі та обігрівати свої домівки, додав він.

«Оскільки люди вдаються до альтернативних джерел опалення своїх будинків, таких як вугілля, дрова, а також використовують генератори на дизельному паливі або електричні обігрівачі, ми бачимо, що зростатиме ризик отруєння чадним газом, а також інші ризики», — сказав Хабіхт.

Крім серйозних наслідків на здоров'я людей, війна також створює величезні психологічні страждання серед населення. За словами Хабіхта, ВООЗ оцінює, що близько 10 мільйонів людей в Україні знаходяться під загрозою того чи іншого психічного розладу.

Хабіхт повідомив, що у ВООЗ є команда із понад 200 співробітників, які доставляють матеріали та медичні послуги десяткам тисяч людей у восьми пріоритетних регіонах. За його словами, на час різдвяного періоду операції з порятунку життів не припинятимуться.