У ВООЗ побачили “ймовірне закінчення” пандемії в Європі

Директор Європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив, що бачить ймовірне закінчення пандемії у Європі в найближчі місяці. Про це Ганс Клюге заявив під час свого щотижневого віртуального новинного брифінгу.

При цьому він визнав, що кількість випадків COVID-19 у регіоні продовжує зростати. Зокрема, минулого тижня в європейському регіоні зафіксували 12 мільйонів випадків хвороби, це найвищий показник тижневої захворюваності з початку пандемії. Клюге зазначив, що більшість нових випадків заражень повязані із поширенням штаму "Омікрон".

Кількість шпиталізацій у Європі також продовжує зростати, здебільшого у країнах з нижчим рівнем вакцинації. Втім, за словами представника ВООЗ, це зростання не таке велике, як рівень нових заражень. Рівень шпиталізації у відділеннях інтенсивної терапії незначно зріс, а рівень смертності від COVID-19 лишається незмінним.

Директор європейського відділення ВООЗ заявив, що пандемія ще далека від завершення, але він вперше бачить можливість взяти під контроль поширення хвороби на європейському континенті.

Ганс Клюге назвав три фактори, які дозволяють говорити про ймовірне завершення пандемії з часом: достатній запас вакцини від коронавірусу і формування колективного імунітету (тому що велика кількість людей вже перехворіла на COVID-19); сприятлива погода в час, коли змінюються пори року; нижчий рівень складності захворювання від зараження "Омікроном".

Ці фактори забезпечують “довгий період спокою” та значно вищий захист населення від можливого нового спалаху, навіть якщо йдеться про більш заразний штам "Омікрон", додав Ганс Клюге.

Це “припинення вогню, яке може принести нам міцний мир”, - заявив фахівець. Втім, за його словами, це спрацює лише у випадку, якщо країни продовжуватимуть щеплення населення вакциною та підсилювачем, особливо у найбільш вразливих групах населення. І якщо населення продовжуватиме дотримуватись заходів безпеки - як то носіння масок та соціальна дистанція.

Поява нових штамів коронавірусу неминуча, - вважає представник ВООЗ, - але на них можна реагувати без руйнівних заходів, до яких змушені були вдатись країни на початку пандемії.