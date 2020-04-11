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Коронавірус

ВООЗ розслідує випадки повторного захворювання на COVID-19

  • Голос Америки

Всесвітня організація охорони здоров'я розслідує повідомлення про пацієнтів, які одужали від коронавірусу і потім захворіли знову, - повідомили у ВООЗ в суботу, 11 квітня.

Днем раніше з'явилися повідомлення, що в одному зі шпиталів Південної Кореї лікарі готували до виписки пацієнтів, що вилікувались від коронавірусу. Втім у 91-го з них тест на COVID-19 знову показав позитивний результат.

На думку фахівців, швидше всього ці пацієнти не заразились вдруге, натомість у них “знову активувався” той самий коронавірус

На думку фахівців, швидше всього ці пацієнти не заразились вдруге, натомість у них “знову активувався” той самий коронавірус. Втім ці випадки потребують детального дослідження.

“Нам відомо про ці повідомлення щодо людей, які протестувались з негативним результатом на COVID-19 і потім через кілька днів їхній тест був позитивний знову”, - повідомили у ВООЗ на запит американського видання The Hill.

За рекомендаціями ВООЗ, пацієнтів, які перехворіли коронавірусом, можна виписати з лікарні після двох негативних тестів, між проведенням яких минуло 24 години.

За нинішніми дослідженнями, у випадках помірного перебігу хвороби від початку симптомів до одужання від коронавірусу минає в середньому 14 днів.

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