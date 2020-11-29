Фізична активність може допомогти врятувати до 5 мільйонів життів на рік - ВООЗ

Спорт і фізична активність можуть допомогти не допустити до 5 мільйонів смертей на рік, кажуть у ВООЗ і закликають людей більше рухатись.

За підрахунками експертів організації, 1 з 4 дорослих і 80% підлітків не отримують достатньо фізичного навантаження, й серед жінок і дівчат активність нижча, ніж серед чоловіків і хлопців, й це позначається на здоров'ї населення та економіці країн. Зокрема, йдеться про витрати на лікування хвороб, які пов'язані із неактивним способом життя, а також про втрати продуктивності праці.

У звіті ВООЗ підкреслено, що спорт може допомогти запобігти проблемам із серцем, діабетом, раком, зменшити прояви Альцгеймера.

Експерти кажуть, що почати бути фізично активними ніколи не пізно. Адже йдеться не лише про професійний чи виснажливий спорт: ходіння, танці, робота по дому, садівництво, катання на велосипеді - все це допоможе мати міцніше здоров'я.

Особливо це важливо у час COVID-19. "Якщо ми не будемо активними, ми ризикуємо створити іншу пандемію - поганого здоров'я через сидячий спосіб життя", - заявив Рудігер Крех, керівник програми ВООЗ із просування здорового способу життя.

ВООЗ радить дорослим витрачати принаймні 20-40 хвилин на день на фізичне навантаження від помірного до активного, й від години на день для дітей та підлітків. Зокрема, активність важлива для людей, старших за 65 років, адже підвищення тонусу організму може допомогти запобігти травмам.

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