ВООЗ: Через коронавірус у світі не вистачає масок, рукавичок, респіраторів

У світі через спалах коронавірусу спостерігається хронічна нестача засобів індивідуального захисту. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус під час засідання Виконавчого комітету ВООЗ.

За словами глави ВООЗ, організація відправляє набори для тестування вірусу, а також маски, рукавички, респіратори та халати у всі країни.

Гебрейесус додав, що ВООЗ мобілізує всі можливості системи ООН для боротьби з коронавірусом.

Станом на п’ятницю в Китаї кількість загиблих від нового вірусу сягнула 636, підтверджено 31 161 випадок зараження. Ще два летальних випадки зафіксовані у Гонконзі та Філіппінах.

Спалах нового коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, виник у грудні в столиці китайської провінції Хубей у місті Ухань.

Водночас, на думку ВООЗ, рівень поширення нового коронавірусу з Китаю наразі не становить пандемії.