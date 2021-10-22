Колишні жительки Криму і Донбасу зі статусом ВПО виграли в Європейському суді із прав людини справу проти України - адвокат

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) задовольнив скаргу трьох кримчанок і однієї жительки Донбасу, що мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), про дискримінацію з боку України під час місцевих виборів у 2015 році.

Відповідне рішення опубліковане на сайті суду 21 жовтня.

Цю інформацію проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії підтвердив адвокат Сергій Заєць, який представляв інтереси кримчанок у ЄСПЛ.

Олександра Селігененко і Анастасія Мартиновська з Севастополя, Дар’я Свиридова з Ялти і Євгенія Терехова з Донбасу скаржилися на те, що не змогли проголосувати на місцевих виборах в Україні в 2015 році, хоча на той час постійно проживали в Києві і отримали статус ВПО. Таким чином, вони не змогли обрати депутатів, які б представляли їхні інтереси.

Як говориться в пресрелізі ЄСПЛ, «влада вважала, що вони все ще живуть за місцем реєстрації» – в анексованому Криму і на території окупованого Донбасу.

За рішенням суду, Україна має виплатити кожній із заявниць по 4500 євро.

«Це справа про перемогу над дискримінацією. Сам факт звернення до ЄСПЛ вплинув на рішення проблеми. Саме на цю скаргу систематично посилалися представники Ради Європи при просуванні змін на зустрічах із українськими чиновниками. Зрештою, при ухваленні Виборчого кодексу інтереси ВПО були враховані, і під час попередніх місцевих виборів усі охочі вже мали можливість проголосувати», – прокоментував справу адвокат Сергій Заєць.

За інформацією адвоката, «Селігененко та інші проти України» – це перша справа, що стосується становища ВПО в країні, і це одне з нечисленних рішень ЄСПЛ щодо прав тимчасово переміщених осіб в Україні.

Росія анексувала Крим у 2014 році, після цього розпочався збройний конфлікт на Донбасі. Україна і Захід звинувачують Росію в збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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