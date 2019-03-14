Позов на 500 мільярдів доларів подали через скандал зі вступом до університетів у США

Численні позови надходять до судів у США зі звинуваченнями проти багатих батьків, які купували місця в престижних вищих навчальних закладах. Позивачі заявляють, що шахрайські дії обмежили можливості для інших сімей.

В одному з цивільних позовів, студентки Стенфордського університету Еріка Олсен та Кейлі Вудс заявляють, що ним не було надано справедливої можливості поступити до Єльського університету та університету Південної Каліфорнії через шахрайство і що їх дипломи не матимуть відповідної ваги після скандалу, повідомляє U.S. News.

Дженніфер Кей Той, колишня вчителька з Оукленда, Каліфорнія, стверджує, що її син Джошуа не потрапив до деяких коледжів, незважаючи на високий бал навчання, через те, що заможні батьки вважали, що "прийнятно брехати, обманювати та давати хабарі, щоб їх дитина вступила до коледжу". Вона подала до суду Сан-Франциско позов на 500 мільярдів доларів, звинувативши 45 осіб у шахрайських діях та спричиненні емоційних страждань тих, чиї "права на рівні шанси на вступ до коледж" було порушено в результаті змови, пише Reuters.

Позови було подано після того, як Міністерство юстиції США у вівторок звинуватило понад 30 заможних людей, у тому числі дві телезнаменитості, у виплаті хабарів за можливість їхніх дітей навчатися у престижних університетах. Про це повідомляє видання The Washington Post.

Серед звинувачених – зірки телесеріалів Фелісіті Гаффмен («Відчайдушні домогосподарки») та Лорі Лофлін («Повний дім»). Поміж університетів, які фігурують у справі – Єль, Стенфорд, Джорджтаун та інші. Згідно зі звинуваченнями, абітурієнти нечесно складали іспити, а також їх нібито приймали в університети як спортсменів, якими вони не були, пише видання.

Відповідно до документів, Лорі Лофлін та її чоловік заплатили півмільйона доларів хабарів за своїх двох доньок. Фелісіті Гаффмен звинувачують у сплаті 15 тисяч доларів у вигляді пожертви для неприбуткової організації задля своєї старшої доньки.

«Слідчі стверджують, що схема діяла в основному через Key Worldwide Foundation, – пише The Washington Post, – яка нібито була неприбутковою організацією, але, як стверджує ФБР, насправді служила каналом для підкупу співробітників коледжів, щоб влаштувати багатих дітей в елітні школи».

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