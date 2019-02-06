Країни НАТО підписали протокол про вступ Македонії

Всі 29 країн-членів НАТО підписали протокол про вступ Македонії до Альянсу. Після ратифікації протоколу всіма країнами, Македонія стане тридцятою країною-членом Альянсу.

Генеральний секретар НАТО назвав підписання протоколу історичною подією.

"Сьогодні історичний день. Всі союзники НАТО підписали Протокол про вступ Македонії. Це принесе більше безпеки і процвітання всьому регіону. Я з нетерпінням очікую дня, коли 30 прапорів майорітимуть біля штаб-квартири НАТО", - написав Столтенберґ у Twitter.

Після підписання, протокол про вступ до НАТО Македонії буде розіслано до всіх країн – членів НАТО для ратифікації. Символічно, що першою країною, яка ратифікує документ і "відкриє двері НАТО для Македонії" стане саме Греція. Про такий намір грецькі посадовці повідомили видання Euroactiv.com.

11 січня 2019 року парламент Македонії затвердив нову назву країни - Республіка Північна Македонія, щоб врегулювати тривалу суперечку Македонії та Греції.

Греція, яка виступала за перейменування остерігаючись претензій Македонії на відповідну грецьку провінцію, згідно до угоди Prespa, провела голосування і погодилась не блокувати вступ Македонії до НАТО та ЄС.

"Народ Македонії забезпечив своє майбутнє і затвердив своє місце в серці Європи". Так прокоментував віце-президент аналітичного центру Atlantic Council Деймон Вілсон голосування 11 січня в Македонії.

"Країна більше не перебуватиме в геополітичній невизначеності на периферії трансатлантичного альянсу. Історичним голосуванням в парламенті за поправки до Конституції на виконання угоди Prespa з Грецією, македонці визначили свою долю", - додав аналітик.

Греція також виграє від угоди, переконаний Вілсон, бо угода "відновить традиційну роль Греції у південно-східній Європі і роль Салоніків в якості воріт регіону". Афіни виграють від того, що всі північні сусіди Греції стануть членами НАТО, переконаний аналітик.

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