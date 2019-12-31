Екс-керівник Nissan міг втекти з Японії у футлярі з-під контрабаса

В останні дні 2019 року колишній керівник компанії Nissan втік з Японії до Лівану. В Японії Карлосу Госну висунуто звинувачення у фінансових порушеннях.

В понеділок ЗМІ повідомили подробиці надзвичайної втечі колись одного з найвпливовіших гравців світової автоіндустрії. Оселя Госна перебуває під постійним відеонаглядом, а його юрист вказує, що все ще має всі три паспорти свого підзахисного.

Госну заборонено виїжджати з Японії в рамках угоди з судом, що дозволив йому вийти на волю під заставу у 9 мільйонів доларів, після того, як він провів 108 днів у в'язниці.

ЗМІ, з посиланням на джерела в Лівані повідомляють, що Госна вивезли з Японії приватним літаком. Він міг переховуватись в коробці для музичних інструментів, скоріш за все, контрабаса, пишуть ліванські ЗМІ а також редактор Financial Times Ліонель Барбер.

Ліван, громадянство якого має 68-річний Госн, не має угоди про екстрадицію з Японією.

В своїй заяві, виданій в Лівані, Госн заперечив, що переховується від правосуддя, а заявив, що втік від "політичного переслідування" в Японії.

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