Вторгнення в Україну можливе цього тижня, але США все ще сподіваються на дипломатію - радник президента США з нацбезпеки  

Радник президента США із національної безпеки Джейк Салліван заявив, що на думку Білого дому, Росія може почати вторгнення в Україну будь-якого дня цього тижня, ще до закінчення Олімпіади в Китаї.

«Ми не можемо точно передбачити день (потенційного вторгнення - ред.), але ми говоримо вже впродовж якогось часу, що ми зараз перебуваємо у періоді, коли вторгнення та серйозні бойові дії між Росією та Україною можуть розпочатися будь-якого дня, зокрема, цього тижня, ще до закінчення Олімпійських ігор”, - заявив Джейк Салліван в інтерв’ю телеканалу CNN.

Він додав, що російські збройні сили наростили свій потенціал на кордоні з Україною настільки, що вже готові здійснити атаку, використовуючи будь-який привід, який би показав Україну агресором.

«Те, як вони нарощують свої сили, як вони маневрують, свідчить про очевидну можливість того, що дуже скоро будуть великі військові дії. Ми готові продовжувати працювати над дипломатією, але ми також готові до об’єднаної та рішучої відповіді з нашими союзниками та партнерами, якщо Росія вирішить діяти”, - сказав він.

Представник Адміністрації Байдена не вдавався у деталі потенційної військової операції росіян, але додав, що США поділилися своїми розвідданими з Україною та союзниками НАТО.

Він наголосив, що російське вторгнення, якщо воно станеться, призведе до великих страждань людей з обох країн та до великої кількості жертв серед цивільного населення.

Російське вторгнення може “початись зі шквалу ракетних та бомбових ударів", після чого може бути проведено “наступ сухопутних сил через український кордон”, - ділиться аналітикою радник президента США з нацбезпеки.

"Невинні громадяни можуть потрапити під перехресний вогонь або опинитись у місцях, з яких вони не зможуть вибратися", – додав він. Даних про те, що Путін вже прийняв рішення щодо нового вторгнення немає, зауважував американський посадовець.

Напередодні у суботу, 12 лютого, президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Путіним попередив про “швидку та серйозну” ціну, якщо той віддасть наказ про вторгнення в Україну.