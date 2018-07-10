Російське втручання у вибори - не найбільша загроза для США – сенатор-республіканець

Джонсон брав участь у візиті групи американських законодавців в Росію минулого тижня. За його словами, половина п’ятигодинної дискусії з російськими високопосадовцями була сфокусована на російському втручанні в американські президентські вибори 2016 року.

Сенатор назвав російське втручання «неприйнятним» та «серйозним». Втім, він не вважає втручання Росії у вибори критичною загрозою.

«Коли оцінюєш всі загрози що стояли перед нашою нацією – російське втручання у вибори не є найбільшою з них»? - заявив Джонсон.

«Коли оцінюєш всі загрози що стояли перед нашою нацією – російське втручання у вибори не є найбільшою з них» - заявив Джонсон. ​

За словами Джонсона, виборчий процес залишається безпечним, а маніпулювання Росією соціальними медіа в 2016 було мінімальним.

Нагадаємо, що сенатор США Джон Кеннеді, який щойно повернувся з візиту до Росії, де він перебував в складі делегації Конгресу на початку липня, переконаний, що Путіну довіряти не варто. Сенатор порівняв спілкування з урядом Росії зі «спілкуванням з мафією».

Коментуючи свій візит, сенатор-республіканець Джон Кеннеді сказав, що зустрічі часом були «сварливими». Він також назвав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова «забіякою».

Дивіться також: Пекін звинувачує Вашингтон у грі не за правилами, готовий до торговельної війни