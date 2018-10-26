Коментар Гуґа, що ОБСЄ не побачило доказів російського втручання, не відображає його точку зору - Foreign Policy

Foreign Policy видало роз'яснення стосовно коментаря Гуґа про те, що ОБСЄ не побачило прямих доказів російського втручання в східній Україні.​

Роз'яснення звучить так: "В попередній версії статті Гуґ зазначив, що ОБСЄ не побачило прямих доказів російського втручання в східній Україні. Ми усунули цей коментар, адже він не передавав те, що мав на увазі Гуґ. Далі він розповідає про факти та спостереження, які зафіксували спостерігачі його команди".

В інтерв'ю Гуґ наголосив, що спостерігачі ОБСЄ бачили конвої, які виїжджають і в'їжджають до України ґрунтовими шляхами посеред ночі в місцях, де немає офіційного перетину кордону".

За словами Гуґа, який цього місяця залишає посаду в СММ ОБСЄ, на одній із ділянок прикордонної території, ОБСЄ вдалось зафіксувати незаконний перетин кордону і опублікувати відповідне відео.

"Ми бачили особливі види зброї, які ми в деталях описали, включно із військовим електронним озброєнням. Ми також говорили із взятими в полон українською армією бранцями, які заявляють, що вони служать російській армії та під час ротації беруть участь у військових діях в Україні", - заявляє Гуґ.

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні також додає, що в ОБСЄ бачили людей з розпізнавальними знаками Російської федерації, але, за його словами, "таку форму можна купити будь-де".​

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні також додає, що в ОБСЄ бачили людей з розпізнавальними знаками Російської федерації, але, за його словами, "таку форму можна купити будь-де".

"Ми бачили також розпізнавальні знаки Німеччини, Іспанії та інших – але також Росії", - відзначає Гуґ.

Нагадаємо, що Александр Гуґ, який став одним з найупізнаваніших спостерігачів ОБСЄ на Донбасі, по завершенні терміну у жовтні йде з посади першого заступника голови місії в Україні.

Нещодавно побаченим за чотири з половиною роки роботи і висновками він поділився у розмові з “Голосом Америки” у Лондоні. Головна його думка: військову частину конфлікту можна зупинити за лічені години, але на повне завершення піде набагато більше часу.

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