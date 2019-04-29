Помпео очікує, що Росія і в 2050-му намагатиметься втручатись у вибори США

Держсекретар США Майк Помпео очікує, що Росія буде десятиліттями намагатись втрутитись у вибори США. Про це він заявив головному редактору американського видання The Hill Бобу Кюсаку під час події в Раді міжнародних відносин.

"Маємо очікувати, що і в 2050 році росіяни все ще будуть це робити", - наголосив він.

Помпео, однак, зауважив, що втручання Росії у вибори не є чимось новим. "Безсумнівно, вони загрожували нашим виборам в 1974 році, вони втручались в 80-х, з заявив Помпео. – Той факт, що це місто, як видається, шокувало те, що росіяни – або в тому випадку Радянський Союз – про нас не дбає, на мою думку, вражає".

Дипломат вважає, що спектр загроз є більш широким і надходить не лише з Росії, але і з Китаю, Ірану та недержавних діячів. Ці загрози можуть стосуватись не лише виборів, але і діяльності інфраструктури, включаючи фінансову систему та телекомунікації.

Адміністрація Обами мала більше робити, щоб стримувати російське втручання. "Росіяни втрутились. Це відбувалось перед виборами 2016 року, звичайно, вони мусили робити все можливе, щоб цьому запобігти", - говорить Помпео про адміністрацію Обами.

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