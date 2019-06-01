"Тхне пропагандою та маніпуляцією". Збільшення рейтингу Путіна вдвічі прокоментував директор "Левада Центру"

Різке зростання рейтингу Володимира Путіна у близьких за часом опитуваннях Всеросійського центру дослідження громадської думки тхне пропагандою та маніпуляцією. Про це Російській службі "Голосу Америки" заявив директор Аналітичного центру Юрія Левади, Лев Гудков.

Раніше "Дождь" повідомив, що рейтинг Володимира Путіна протягом короткого часу зріс у більш ніж вдвічі - з 31% до 72%, внаслідок запровадження Всеросійським центром дослідження громадської думки (ВЦИОМ) нового методу вимірювання довіри до політиків. Дана зміна співпала з заявою речника президента Росії Дмитра Пєскова, що у Кремлі чекають, як соціологи пояснять зафіксовані ними розходження між рівнем підтримки Путіна та довіри до нього.

Самостійно питання про підтримку політика "нічого не виявляє"

Російській службі "Голосу Америки" дану тему прокоментував директор Аналітичного центру Юрія Левади, Лев Гудков.

За словами експерта, встановити реальну картину підтримки президента Росії можна співставляючи ставлення людей до президента з оцінкою ними їх власного матеріального становища. "Тоді, за такого аналізу, це починає працювати (на встановлення істинної картини)", - відзначив дослідник, додавши, що самостійно питання про підтримку політика "нічого не виявляє".

"Це все за версту тхне пропагандою та маніпуляцією", - відзначив Гудков.

Раніше у "Левада Центрі" відзначали, що рейтинг Путіна зростає на фоні конфліктів.

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