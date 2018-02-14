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США планують ввести санкції проти банку, що обслуговував Курченка

Служба фінансової розвідки США (FinCen) Міністерства фінансів США пропонує накласти санкції на латвійський банк ABLV Bank, повідомляє FinCen на своїй офіційний сторінці.

В рамках санкцій, другому за величиною банку Латвії може бути заблоковано доступ до американської фінансової системи, включаючи заборону мати кореспондентські рахунки в США.

Згідно з інформацією FinCen, керівники, акціонери та співробітники ABLV зробили відмивання коштів частиною своєї діяльності.

Банк використовували для незаконної фінансової діяльності ряд осіб, включаючи тих, хто перебуває в санкційному переліку США та ООН.

В якості одного з прикладів відмивання коштів через банк, FinCen наводить співпрацю банку з Сергієм Курченком – особою з близького оточення колишнього президента Віктора Януковича.

"Під час 2014 року український олігарх Сергій Курченко переводив мільярди доларів через рахунки компаній-оболонок в ABLV", - повідомляє FinCen.

Курченко перебуває у санкційному переліку США з 2015 року, коли з’ясувалась його роль в розтраті та зловживанні державними активами України, або активами великих організацій української економіки.

В ABLV було щонайменше дев’ять рахунків компаній- оболонок, пов’язаних з Курченком, стверджує ABLV.

Керівництво проводить діяльність з високоризикованими компаніями-оболонками, які дозволяють банку та його клієнтам відмивати кошти, недостатньо контролює рахунки таких компаній і замішане в уникненні контролю з відмивання коштів та фінансування тероризму в банку, стверджується в повідомленні.

Протягом 2017, керівники ABLV вдавались до хабарництва, щоб вплинути на посадовців Латвії, під час оскарження правоохоронних дій і загроз для їх високоризиковного бізнесу.

Ще в серпні 2016 року, Національний банк України видав попередження для банків, що ABLV та ряд інших банків підозрюється у проведенні ризикованих фінансових операцій, включаючи відмивання коштів, набутих злочинним шляхом, повідомляє FinCen.

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