Прогрес на шляху до демократії, – США та ЄС вітають ухвалення Виборчого кодексу Україною

Вагомим кроком у зміцненні української демократії назвали у Посольстві США в Україні ухвалення нового Виборчого кодексу в Україні. В дипмісії США відзначили важливість ухвалення змін перед місцевими виборами 2020 року.

"Ми вітаємо ухвалення Верховною Радою Виборчого кодексу, що уособлює реальний прогрес перед місцевими виборами 2020 року і є вагомим кроком у зміцненні української демократії. Ми сподіваємось на подальші вдосконалення кодексу задля втілення в життя прагнень України щодо реформ", - йдеться в повідомленні Посольства у Twitter.

Дипмісія ЄС в Україні відзначила захист виборчих прав тимчасово переміщених осіб та економічних мігрантів, запровадження гендерної квоти та гарантій для осіб з обмеженими можливостями, що передбачені в новому Виборчому кодексі.

"Вітаємо з ухваленням Виборчого кодексу, - йдеться в заяві представництва ЄС, - справжній прогрес демократичних реформ! Добре, що виборчі права отримали тимчасово переміщені особи та економічні мігранти, передбачено потужну гендерну квоту та гарантії для осіб з обмеженими можливостями. Деякі питання ще потрібно врегулювати майбутніми нормативними актами".

19 грудня Верховна Рада 330-ма голосами ухвалила нову редакцію Виборчого кодексу України.

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