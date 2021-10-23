Ці вибори у США називають референдумом щодо довіри до адміністрації Байдена

Екс-президент США Барак Обама в суботу поповнив лави високопоставлених демократів, які включилися у виборчу кампанію Террі МакОліффа, кандидата на посаду губернатора штату Вірджинія. Вибори в Вірджинії можна розглядати як барометр політичних настроїв американських виборців, бо останні опитування показують, що шанси на перемогу у демократа МакОліффа і його суперника, республіканця Гленна Янгкіна, фактично зрівнялися.

Вибори губернатора Вірджинії відбудуться 2 листопада. Минулого року демократ Джо Байден впевнено обігнав тут на президентських республіканця Дональда Трампа.

За результатами соціологічного дослідження, проведеного Монмутським університетом, і за МакОліффа, і за Янгкіна збираються проголосувати по 46% виборців. При цьому МакоОіфф втратив за вересень свою перевагу в 5% над Янгкіном, а республіканець отримав додаткову підтримку серед незалежних виборців і жінок, які живуть в передмістях.

Успішна кампанія Янгкіна стурбувала демократів, які розраховували на безпроблемну перемогу свого кандидата у штаті Вірджинія, який в останні роки перетворився на переважно продемократичний штат. У 2019 демократи зайняли більшість місць в законодавчому органі Вірджинії, а Трамп поступився Байдену на виборах 2020 року 10 відсотками.

Барак Обама, який займав посаду президента США з 2008 по 2016 роки, в суботу вдень виступив в Університеті Співдружності Вірджинії у Річмонді, вирішивши підтримати МакОліффа на фінальному етапі гонці. Наступного тижня, як очікується, кандидата від демократів публічно підтримає президент Джо Байден.

У телевізійному агітаційному ролику, що вийшов в ефір у середу, Обама підтримав позицію МакОліффа щодо боротьби зі зміною клімату, права на аборти і права на голосування.

«Я бачу, як Террі твердо дотримується цінностей, які мають цінність для всіх нас: захист права кожного громадянина на голосування, боротьба зі зміною клімату і захист права жінки на вибір», - заявив Обама, характеризуючи МакОліффа, який був губернатором Вірджинії з 2014 по 2018 роки.

Чинний губернатор-демократ Ральф Норт не має права на участь у виборах, бо законодавство Вірджинії забороняє губернаторам обиратися на два терміни поспіль. Маколіфф, який залишив посаду губернатора в 2018 році, отримав право на переобрання.

Обидва кандидати включилися в обговорення культурологічних питань, щоб активізувати виборців, які зазвичай не цікавляться політикою, включно з правом на аборт і питаннями того, як в школах штату викладаються питання боротьби з расизмом.

Маколіфф спочатку намагався зобразити Янгкіна як вкрай правого політика-екстреміста, підкреслюючи той факт, що кандидата-республіканця підтримав екс-президент Дональд Трамп.

Янгкін, в свою чергу, звинуватив МакОліффа в просуванні вкрай лівого порядку денного. Республіканець, зокрема, зосередився на питаннях освіти, наполягаючи на тому, що батьки повинні брати активну участь в шкільній освіті своїх дітей. Ця позиція дозволила Янгкіну заручитися підтримкою серед жінок середнього віку, які живуть в передмістях - однієї з ключових демографічних груп виборців.

Янгкін привітав підтримку, яку він отримав від Трампа, однак в той же самий час дистанціювався від неправдивих заяв колишнього президента щодо «вкрадених» у нього в 2020 році голосів.

Минулого тижня Янгкін відмежувався від мітингу, проведеного на його підтримку Стівом Беннон, давнім соратником Трампа. В ході мітингу перед присутніми по телефону виступив сам Дональд Трамп. Учасники мітингу присягнули на вірність прапору, який, за словами організаторів, знаходився в руках соратників Трампа, які штурмували Капітолій 6-го січня.

Янгкін зробив офіційну заяву, підкресливши, що присяга на вірність прапору, пов'язаного з подіями 6 січня, є «дивною і неправильною».

У статті використано матеріали Reuters, Російської служби "Голосу Америки".

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