Росію, Китай, Трампа назвали головними загрозами США кандидати-демократи у другий день дебатів

Кандидати у президенти від Демократичної партії назвали головними геополітичними загрозами для США Росію, Китай і ... президента Дональда Трампа.

У другий день передвиборних дебатів сенатор від штату Колорадо Майкл Беннет і бізнесмен Ендрю Янг заявили, що Росія становить серйозну загрозу, але при цьому розкритикували зовнішньополітичний підхід Трампа до Китаю.

Янг назвав Росію «найбільшою геополітичною загрозою» для країни, оскільки їй вдалося «зламати демократію»

Янг назвав Росію «найбільшою геополітичною загрозою» для країни, оскільки їй вдалося «зламати демократію».

«Вони реготали з цього приводу останні пару років», - сказав він про росіян.

Янг також засудив Китай за несправедливі торговельні практики , однак висловив думку, що запровадження у відповідь мита на китайський імпорт - не вирішення проблеми.

«Китай розкрадає нашу інтелектуальну власність. Це величезна проблема. Але мита і торгова війна лише карають бізнесменів, виробників і робітників з обох сторін », - підкреслив він.

Сенатор Беннет критикував передусім Росію.

«Я вважаю, що у першу чергу найбільшу загрозу для нашої національної безпеки становить Росія, а не Китай», - заявив він.

Я вважаю, що у першу чергу найбільшу загрозу для нашої національної безпеки становить Росія, а не Китай

Мер міста Саус-Бенд в Індіані Піт Буттіджіч також засудив тарифну політику Трампа.

«Головне, що нам потрібно робити, - це інвестувати у власну конкурентоспроможність», - підкреслив він.

Сенатор Камала Гарріс, у свою чергу, заявила, що, на її думку, зміна клімату «є екзистенційною загрозою для нас як біологічного виду».

«Ви запитували, що є найбільшою загрозою для безпеки Сполучених Штатів? - продовжила вона. - Це Дональд Трамп ... Він заперечує науку ... Він з розпростертими обіймами приймає Кім Чен Ина, диктатора, заради піару ... Він вірить російському президенту більше, ніж американській розвідці, колийдеться про загрозу нашій демократії і нашим виборам».

Сенатор Берні Сандерс, відкрито називає себе соціалістом, також виступив з критикою на адресу президента, назвавши його «патологічним брехуном і расистом».

Тим часом губернатор Колорадо Джон Хікенлупер висловив думку, що різкий ухил вліво з ключових політичних питань у кінцевому підсумку завадить демократам у передвиборній боротьбі.

«Якщо ми чітко не визначимо, що ми не соціалісти, республіканці будуть атакувати нас усіма можливими способами і називати нас соціалістами», - застеріг він.

Губернатор Колорадо Джон Хікенлупер висловив думку, що різкий ухил вліво з ключових політичних питань завадить демократам у передвиборній боротьбі

Колишній віце-президент Джо Байден постарався обійти стороною міжпартійні суперечності, зосередившись на критиці на адресу Трампа.

«Дональд Трамп вважає, що Америку побудували люди з Уолл-стріт. Америку побудували звичайні американці з середнього класу, - заявив він. - Дональд Трамп поставив нас в жахливу ситуацію. У нас величезна майнова нерівність».

Імміграційну політику Трампа засудили всі кандидати, включно з сенаторкою Кірстен Джіллібранд, яка сказала, що президент похитнув моральні підвалини, розлучаючи сім'ї іммігрантів.

Письменниця Меріенн Вільямсон, несподівано висунула свою кандидатуру і більшу частину дебатів трималася на задньому плані, висловилася ще різкіше, порівнявши політику розлучення сімей з «викраденням» і «жорстоким поводженням з дітьми».«Це злочини, схвалені державою», - заявила вона.

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