Чого чекають від американських виборів в Україні

Kyiv Post – англомовна газета про українські справи. Вибори в Сполучених Штатах видання не висвітлює. Як каже головний редактор Брайан Боннер, на те є американська преса. Але зовсім пройти повз подію журналіст не міг. Організував такі собі “президентські дебати” за участю київських американців. Один - прихильник демократів, інший – республіканців.

«Тут в Україні нас, американців, тисячі, - зазначає Боннер. - Ми далеко від дому. І ми хочемо, щоб президентськими виборами в США цікавилися не тільки американці, але й українці. Бо Сполучені Штати – ключовий партнер України».

А тим часом пересічні українці, як виглядає, за американськими виборами стежать. Кажуть, для України вони важливі. Ось що сказали "Голосу Америки" перехожі на вулицях Києва.

«Так, я думаю, важливі, - розмірковує студентка на Хрещатику. - І не тільки в зв’язку з Україною (постачання зброї або вплив на економічну ситуацію в Україні). Ці вибори також визначатимуть глобальні тенденції. Тобто, в який бік ми рухаємося».

«Важливіше навіть те, що відбувається на виборах в США, ніж в Україні, - запевняє чоловік з велосипедом. - У нас останнім часом політика схожа на фарс. А там (в США) справді розігрується доля демократії і світових важелів впливу», - каже інший співрозмовник.

«Вони там між собою скубуться. Дві партії ведучі не розберуться між собою. Тому ми спостерігаємо, заради цікавості», - іронізує пані у масці.

Обговорюють і те, хто з двох головних претендентів на президентське крісло - Байден чи Трамп – буде кращим для України. Свою відповідь на це запитання мають експерти. Зважують плюси і мінуси. Нагадують – саме Дональд Трамп був тим президентом, хто надав Києву летальну зброю, зокрема протитанкові комплекси Джавелін. Натомість Джо Байден добре знає Україну, був тут з численними візитами. А нещодавно виклав свою програму щодо її підтримки.

Як зазначає Катерина Смаглій з Дипломатичної академії, «Попри всю вдячність, яку Україна висловлює адміністрації Трампа за допомогу Україні впродовж останніх років з наданням летальної зброї в тому числі, ми можемо зазначити, що ось таке публічне висловлення Байденом своєї позиції стосовно підтримки України, в тому числі і продовження надання летальної зброї, може свідчити про те, що його позиції будуть сприятливішими для України в разі його перемоги».

головне, не те, щоб переміг Трамп чи Байден, а щоб збереглася двопартійна підтримка



Експерти в один голос визнають: головне, не те, щоб переміг Трамп чи Байден, а щоб збереглася двопартійна підтримка.

«У будь-якому разі, наше завдання – мати двопартійну, двопалатну підтримку в парламенті і підтримку виконавчої влади США," - сказав "Голосу Америки" екс-посол України в США​ Валерій Чалий​.

За його словами, "Треба працювати зараз дуже активно на американському напрямі, і працювати зі всіма командами. Для нас важливо, щоб фокус уваги залишався на Україні. І на темі протидії російській агресії. Тому що це не тільки питання нашого національного інтересу, але й національного інтересу Сполучених Штатів".

Аналітики констатують: попри всі старання, ворогам не вдалося втягнути Україну в американські міжпартійні розбірки та посварити Київ із Вашингтоном.

Як нагадує Валерій Чалий, «Тепер, коли були оприлюднені документи, доповідь комітету з розвідки Сенату стосовно російського втручання у вибори і цієї провокації з наміром зробити з України порушника виборів у США, тобто поставити на місце Росії Україну, ми вже прочитали, що це була спецоперація».

Як додає Катерина Смаглій, «Було прямо названо пана Деркача агентом Російської Федерації. Це визнали офіційно на рівні американського уряду. І мені здається, це є величезним прогресом, величезним проривом. Тому що ми дуже довго намагалися пояснити американській стороні, що Україна ніколи не втручалася в ці вибори. Що будь-яке втручання якраз було інспіровано з боку Російської Федерації, яка намагалася використати ситуацію з сином Джо Байдена на свою користь, перевернути всю ситуацію з ніг на голову або на біле сказати чорне».

А тим часом головний редактор Київ Поуст вже готується до ночі виборів. Каже - тутешні американці традиційно зберуться на вечірку, стежитимуть за оголошенням результатів. Сподівається, українці стежитимуть також.

Як каже Брайан Боннер, «Гарна новина полягає в тому, що хто б не переміг - і серед республіканців є велика підтримка України, і серед демократів є велика підтримка України. Америка і далі підтримуватиме Україну».

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