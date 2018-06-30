У США батько і син стали суперниками на виборах

В американському штаті Род-Айленд батько та син Давід Кіроа Старший, 47 років та Давід Кіроа Молодший будуть змагатись один проти одного на виборах до місцевого законодавчого органу.

Як повідомляє Fox News, родичі мають різне ставлення до політики президента США Дональда Трампа. Батько балотуватиметься від Республіканської партії, а його син балотується, як незалежний кандидат.

Обоє стануть конкурентами на виборах чинного конгресмена місцевого Конгресу, демократа Марвіна Абні (state Rep. Marvin Abney - прим. ГА).

Він добрий мотиватор. От і мотивував мене зупинити його

"Що може бути краще, ніж сперечатись із батьком на політичному рівні?", - розповів Кіроа молоджий агенції новин AP, - "Він добрий мотиватор. От і мотивував мене зупинити його".

Натомість батько наголошує, що поки невідомо, кого підтримає на виборах мати родини.

"От буде сюрприз для нас обох, якщо вона проголосує на демократа Ебні", - розповів чоловік.

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