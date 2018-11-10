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Україна

США вказали, кому вигідні вибори в ОРДЛО

На Фото: Військовий на фоні триколору 2014-й рік. Перевальне, Крим.

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Жителі Донбасу повинні відкинути цей фарс та відмовитися від участі в ньому

Заплановані на 11 вересня вибори в ОРДЛО є бутафорськими. Про це йдеться у заяві посольства США в Україні, яку оприлюднено на офіційному Twitter посольства.

"Вигоду від завтрашніх бутафорських "виборів" матимуть лише поплічники Росії на сході Україні, а не український народ. Жителі Донбасу повинні відкинути цей фарс та відмовитися від участі в ньому", - йдеться у заяві.

На 11-те листопада у ОРДЛО заплановані вибори. Їх засудили у США та ЄС. У суботу 10-го листопада міністр закордонних справ Україні Павло Клімкін заявив, що реакцією на проведення фейкових "виборів" на Донбасі стане посилення міжнародних санкцій.

За словами голови зовнішньополітичного відомства України, відповідна робота вже ведеться офіційним Києвом з партнерами.

Напередодні посольство США в Україні також заявило, що реальні місцеві вибори на сході України контролювалися би ОБСЄ та відповідали б українському законодавству та стандартам ОБСЄ.

"Бутафорські "вибори" 11 листопада для фіктивних суб'єктів, що підтримуються Росією, не відповідають жодній із цих умов", - відзначили у посольстві США.

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