Американці вважають переможцем виборів Байдена, але багато республіканців переконані, що він переміг завдяки "підтасовці" - опитування

Загалом 73% опитаних погодились, що Байден виграв вибори, і 3% вважають, що переміг Трамп

Опитування Reuters/Ipsos вказує, що близько половини республіканців вважають, що Дональд Трамп "правомірно переміг" (rightfully won - англ.) на виборах, але у нього було вкрадено перемогу завдяки масштабній підтасовці голосів на користь Джо Байдена.

Як відзначає, Reuters загалом 73% опитаних погодились, що Байден виграв вибори, і 3% вважають, що переміг Трамп. При цьому у відповідь на питання, чи виграв Байден "правомірно" республіканці демонструють підозріле ставлення до перемоги кандидата від Демократичної партії.

52% республіканців, що Трамп "правомірно переміг", і 29% кажуть, що "правомірно переміг" Баден.

Інформаційна агенція Reuters вказує, що на республіканців впливає невизнання Трампом перемоги Байдена.

Повідомляється, що 68% відсотків республіканців висловили занепокоєння що вибори було "підтасовано". Подібне занепокоєння висловили лише 16% демократів та третина незалежних виборців.

Загалом 55% дорослих у США заявили, що вважають вибори 3-го листопада "законними та точними". 28% заявили, що вибори були "результатом незаконного голосування та підтасовки виборів".

Як повідомляється, виборчий штаб президента США Дональда Трампа сплачує три мільйони доларів за частковий перерахунок голосів у двох округах штату Вісконсин. Відповідну суму штаб перерахував виборчій комісії штату в середу, повідомили в Комісії.

Трамп не визнає своєї поразки на виборах. Його штаб продовжує оскаржувати проведення виборів в деяких штатах в судах, але ці зусилля поки не є успішними. Крім Вісконсину, перерахунок голосів також проводиться в Джорджії, де різниця між кандидатами склала менше 1 відсотка голосів.

У соціальній мережі Twitter президент США наполягає на тому, що у ході виборів буцімто мали місце численні порушення та ін.

Між тим, за повідомленнями ЗМІ, прогнозований переможець виборів президента США Джо Байден продовжує формування своєї команди. Серед іншого, кампанія Байдена дала зрозуміти, що пріоритетом для нього є подолання пандемії коронавірусу.

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