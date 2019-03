Комік і президентський кандидат хоче переговорів з Росією про мир – західна преса

Американське видання The New York Times розглядає концепцію російської «гібридної війни» крізь призму промови начальника генерального штабу російського війська. Американський щоденник The Washington Post пише про заяву кандидата у президенти України Володимира Зеленського у разі його перемоги на виборах провести мирні переговори з Росією. Ірландське видання The Irish Times розглядає проблеми кримських татар, які мешкають в окупованому Росією Криму. Британський часопис The Independent пише про засудження судом у Німеччині племінника головного путінського пропагандиста Дмитра Кисельова.

Впливовий американський щоденник The New York Times містить матеріал «Російський генерал пропагує «інформаційні» операції як спосіб ведення війни». У статті повідомляється, що начальник Генштабу російського війська Валерій Герасимов окреслив тактику його країни у плані дій за кордоном, повторивши філософію так званої «гібридної війни», яка стала сумновідомою на Заході, надто поміж американських офіційних представників, які звинувачували Росію у втручанні до президентських виборів 2016 року.

Американський часопис пише, що генерал Валерій Герасимов виступив з промовою на конференції з питання майбутнього російської військової стратегії, у якій він визначив те, що західні оглядачі нині вважають знаковою стратегією путінської Росії. Генерал Герасимов заявив, що збройні сили Росії мають підтримувати те, що він назвав «класичним» і «асиметричним» потенціалом, використовуючи жаргон з визначенням суміші бойових, розвідувальних та пропагандистських механізмів, які Кремль вже використовував у конфліктах в Україні і Сирії.

The New York Times зазначає, що промова Герасимова стала відголоском його статті 2013 року у російському військовому виданні, яку багато хто нині розглядає як передвісника російської «гібридної війни» в Україні, у якій Росія підтримує бойовиків на сході України і використовувала вояків в одностроях без опізнавальних знаків при захопленні Криму. Часопис додає, що хоча визначення цього можуть варіюватися, дехто з оглядачів бачить чіткий шлях Росії від суміші диверсій та пропаганди, яку Кремль використовував в Україні, і до тактики дій проти Заходу, включно з США.

Газета зазначає, що у своїй статті 2013 року генерал Герасимов написав, що у сучасному світі вже немає чітких кордонів між війною і миром. Відтак, цей підхід було навіть визначено як «Доктрину Герасимова». Водночас, американська газета вказує, що стаття і промова Герасимова могла також містити послання його опонентам всередині самої Росії.

The New York Times наводить слова російського військового оглядача і колумніста московського видання «Новая Газета» Павла Фельгенґауера, який каже, що військові прихильники твердої лінії часто пропагують ідею Росії, яка перебуває між миром і війною, тому що це допомагає їм у внутрішніх урядових суперечках, надаючи їм більше ваги у питаннях закордонної політики. Нью-йоркський часопис завершує, зазначаючи, що все це також збігається з тактикою використання Кремлем ГРУ проти країн Заходу. Фельгенґауер каже, що все підсумовується фразою: «Нам все одно, що думає Захід, бо ми – вороги».

Інший американський щоденник The Washington Post містить матеріал «Український кандидат у президенти закликає до переговорів, аби покласти край конфліктові на сході». Вашингтонський часопис пише, що комік, який веде перед в опитуваннях популярності напередодні президентських виборів в Україні, каже, що його країна мусить вести переговорний процес з Росією для того, аби припинити бойові дії на сході України. Володимир Зеленський, як пояснює американська газета, який грає роль президента України у популярному телевізійному серіалі, вирвався уперед в опитуваннях популярності поміж українських виборців, випередивши у цьому нинішнього президента Петра Порошенка та колишнього прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко, згідно з оприлюдненими даними за майже 4 тижні до проведення президентських виборів в Україні.

The Washington Post повідомляє, що Володимир Зеленський нещодавно заявив, що коли він здобуде перемогу на президентських виборах в Україні, його головним пріоритетом буде збереження людських життів. Зеленський також додав, що переговори, на його думку, постають єдиним шляхом покладення краю сепаратистському конфліктові на сході України, який вибухнув по тому, як Росія анексувала український півострів Крим. Шоумен також наголосив, що він заохочуватиме Сполучені Штати Америки та Велику Британію долучитися до мирних переговорів з питання врегулювання конфлікту, посередниками на яких попередньо виступали Франція та Німеччина. Водночас, як наголошує вашингтонське видання, Зеленський наполягає, що жодних компромісів щодо суверенітету України, так само як і жодної «торгівлі територіями» у цьому випадку не буде.

Популярний часопис Ірландії The Irish Times публікує статтю «Кримські татари наполегливо виступають проти російської окупації їхньої батьківщини». Підзаголовок промовляє, що 5 років кремлівського правління у Криму принесли репресії мусульманській громаді. Автор матеріалу Даніел Маклофлін пише про долю кримчанки Елеонори Бекірової, яка не бачила свого батька більше 80 днів, відтоді як його було заарештовано на перепускному пункті між окупованим росіянами Кримом і рештою терену України.

Росія звинувачує Едема Бекірова у завезенні на півострів більш ніж 10 кг вибухівки та 200 набоїв, кинувши кримського татарина до вузької одиночної камери з відкритим туалетом і відеоспостереженням. 58-річний Бекіров потерпає від цілої низки захворювань і на момент арешту планував важливу операцію, яка мала б покращити його стан. За словами його доньки, єдиною причиною арешту Едема Бекірова є той факт, що він є кримським татарином. Ще однією причиною, як на Елеонору Бекірову, можу бути те, що її мати є членом Меджлісу кримськотатарського народу, а також те, що сама Елеонора працює на кримськотатарському телеканалі ATR.

The Irish Times пише, що над усе Росія подібними діями прагне залякати ціле кримськотатарське населення. Едем Бекіров перебуває у списку більш ніж 70 українських громадян, яких ув’язнили у Росії з політичних причин. Дублінський часопис вказує, що майже половина осіб того списку є кримськими татарами, які рішучо виступають проти російської анексії їхньої батьківщини, яка сталась 5 років тому, коли російські «зелені чоловічки» захопили державні установи і стратегічні об’єкти Кримського півострова.

Ірландське видання додає, що саме ці російські вояки в одностроях без жодних опізнавальних знаків де-факто встановили контроль Кремля над українським півостровом і підготували ґрунт для референдуму, який, на думку Москви легітимізував окупацію цього регіону, який удвічі більший за територією ніж Північна Ірландія.

Часопис повідомляє, що у доповіді ООН щодо ситуації у Криму 2018 року, комісар ООН з питань прав людини закликав Росію покласти край дискримінації і порушенням прав людини у Криму включно з тортурами, зникненнями, арештами і затриманнями. У доповіді також зазначається, що кримські татари цілком диспропорційно стають об’єктом поліцейських облав, їх звинувачують у тероризмі і екстремізмі, що свідчить про те, що російська окупаційна влада розглядає кримськотатарське населення як безпосередню ціль.

Британське періодичне видання The Independent публікує статтю «Племінник головного російського пропагандиста дістав вирок ув’язнення через його участі в українському конфлікті». У підзаголовку повідомляється, що Сергій Кисельов каже, що поїхав в Україну для того аби «захищати російськомовне населення» і нікого не вбивав. Йдеться про племінника ключового гравця на сцені російської пропаганди, яким є керівник спонсорованого Кремлем каналу Russia Today Дмитро Кисельов. Лондонське видання зазначає, що племінника Кисельова на ім’я Сергій було визнано винним у Німеччині за звинуваченнями у злочинах, скоєних у східній Україні. Все це сталося трьома роками по тому, як його дядько вихвалявся тим, що його племінник взяв участь у збройному конфлікті на терені України.

The Independent додає, що Сергія Кисельова, який має дозвіл на постійне проживання у Німеччині було засуджено судом у Мюнхені на 2 роки і 3 місяці тюремного ув’язнення. У ході судового слухання справи племінника головного путінського пропагандиста було оприлюднено факт того, що Сергій Кисельов порушив закони про володіння вогнепальною зброєю, а також пройшов військовий вишкіл у Санкт-Петербурзі у серпні 2014 року перед тим, як він відбув на схід України.

Виголошуючи вердикт, німецький суддя наголосив, що вирок Кисельову було зменшено з 10 років максимального терміну ув’язнення, що стало наслідком судових «торгів» між захистом і обвинувачами росіянина. Британський часопис повідомляє, що Сергія Кисельова було заарештовано у Болгарії 2018 року, власне, трьома роками по тому, як його дядько Дмитро Кисельов вихвалявся тим, що його племінник взяв участь у бойових діях у лавах підтримуваних Росією сепаратистів неподалік міста Горлівка, що за словами газети, було сценою одного з найкривавіших моментів війни на сході України.

