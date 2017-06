"Терор та скринька для голосування" – психіатри про вибори: Project Syndicate

Великобританія стала жертвою двох значних терористичних нападів напередодні виборів 8 червня – на концерті в Манчестері минулого місяця та на Лондонському мосту минулого тижня. Чи матиме це вплив на те, як британці будуть голосувати? – Так! - стверджують Радж Персауд, консультант з психіатрії лондонської лікарні Гарлі стріт та Адріан Фурнгам, професор психології лондонського коледжу Юніверсіті вважають в своїй статті для Project Syndicate.

Якими б не були результати британських виборів, екстремісти намагатимуться продовжувати впливати на виборців, можливо, руйнувати демократію.

Hаукові дослідження психологічного впливу терору засвідчують, що екстремістські організації, такі як аль-Кайда та «Ісламська держава», мають певну мету, коли вони здійснюють атаки перед виборами, адже коли в суспільстві є відчуття небезпеки - звичайні питання, як-от стан економіки, відходять на задній план, а пріоритетними стають питання, які раніше залишались поза увагою, як, наприклад, міжнародна політика.

Прихильники жорстких кроків можуть використовувати насильство саме через те, що воно провокує емоційні реакції, розпалює конфлікти та дискредитує політиків, які більше схильні до співчуття та компромісу

Так, під час президентських виборів у США 2004 року, під час яких на виборців все ще мали вплив теракти 11 вересня 2001 року, 42% опитуваних вказали на тероризм, як найбільшу загрозу. Такі суспільні настрої після атак 2001 року дозволили Джорджу Бушу виграти перегони, не дивлячись на загальне невдоволення економічною ситуацією в країні, – заявляють в своєму дослідженні автори Пол Ейбрамсон та Джон Олдрич, йдеться в Project Syndicate.

Якщо загроза терактів на місцевому рівні, коли один з регіонів відчуває більшу загрозу ніж інший, частка прихильників правих сил у цьому регіоні зростає,- про це йдеться в дослідженні “Terrorism and Voting: The Effect of Rocket Threat on Voting in Israeli Elections, опублікованому в American Political Science Review в 2014 році на прикладі Ізраїлю. Частка прихильників правих сил в Ізраїлі зростала на 2-6 відсотків у регіонах, які попадали до сфери можливих ракетних атак.

Це також пояснює те, чому деякі конфлікти не припиняються. Виборці, які відчувають себе в небезпеці, схильні обирати кандидатів, які не підуть на поступки можливим ворогам. Коли такі кандидати приходять до влади, можливість для переговорів звужується і шанси на напрацювання вирішення між опозиційними силами послаблюється. Прихильники жорстких кроків можуть використовувати насильство саме через те, що воно провокує емоційні реакції, розпалює конфлікти та дискредитує політиків, які більше схильні до співчуття та компромісу.

