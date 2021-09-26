Вперше в Європі: Ісландія обрала до парламенту більше жінок, ніж чоловіків

Ісландія стала першою країною в Європі, де більшість у парламенті займуть жінки. Про це свідчать оприлюднені в неділю остаточні результати виборів до Альтингу (так в Ісландії називається парламент, у перекладі з ісландської - “всенародне зібрання”).

Політологи проектують гендерну пропорцію у парламенті на основі результатів виборів. З усіх 63-х крісел 33 місця дістануться жінкам, це 52%.

Жодна інша європейська країна ще не мала у своїх парламентах жіночу більшість. Найближче до цього - Швеція, де жінки в парламенті складають 47%.

За даними Міжпарламентського союзу, загалом у світі існує п'ять країн, де в парламенті країни жінки складають щонайменше половину місць. Це Руанда (61% жінок у парламенті), Куба (53%), Нікарагуа (51%), Мексика та Об'єднані Арабські Емірати (50%).

На відміну від деяких інших країн, в Ісландії немає квот на жіноче представництво у парламенті, однак деякі партії вимагають, щоб у списках було певне мінімальне жіноче представництво.

Ісландія роками акцентувала увагу на гендерній рівності та правах жінок і в останні 12 років була лідером рейтингу найбільш егалітарних країн. Аналіз країн із рівними можливостями для різних категорій населення формує Всесвітній економічний форум.

Ісландія була першою країною, яка обрала президентом жінку, це сталося у 1980 році. В Ісландії пропонують однакову відпустку для чоловіків та жінок по догляду за дитиною. А загалом перший закон про рівну оплату праці чоловіків і жінок в цій країні ухвалений ще у 1961 році.

З 2018 року в Ісландії діє закон про рівну гендерну заробітну плату, за яким роботодавці зобов’язані доводити, що платять однакові зарплати чоловікам та жінкам.

Вибори до парламенту Ісландії пройшли у суботу, 25 вересня.

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