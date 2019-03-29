"Все погано", "Москва стежить", "втручання через Facebook". Що про вибори в Україні пише американська преса

"В Україні Росія випробовує нову тактику в Facebook із фальсифікації виборів", - пише газета The New York Times.

"На відміну від втручання у вибори 2016 року у США, яке полягало у створенні росіянами у Санкт-Петербурзі фейкових Facebook сторінок, цьогорічна операція має розумний поворот. Вона спробувала обійти нові правила безпеки Facebook, заплативши українським громадянам за доступ російських агентів до їхніх сторінок", - пише видання, посилаючись на розслідування СБУ.

Журналісти газети пишуть, що "Україна давно була випробувальним майданчиком для так званих російських активних дій, і стала однією з перших жертв виборчих маніпуляцій, які потім застосували у США, Франції та інших країнах".

"Все погано: Україна завмерла перед виборами на яких лідирує неперевірений коміком в лідерах". Так свою статтю назвала газета The Washington Post.

"Зеленський відкрито не підтримує націоналістичну риторику" на відміну від президента Трампа, чи заступника прем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні, пише видання. "Але він представляє широкий політичний тренд останніх років, який підриває позиції кандидатів "естеблішменту".

Перемога чинного президента Порошенка означатиме певну стабільність, проте щодо нього та Тимошенко лунали обопільні звинувачення у корупції

"Майже не вдаючись у подробиці, Зеленський пообіцяв провести переговори із російським президентом Володимиром Путіним й закінчити п'ятирічну війну", він проводить "кампанію із завоювання сердець і умів людей, які живуть на окупованих сепаратистами територіях".

Телеканал CNBC опублікував матеріал під назвою: "На тлі триваючих воєнних дій, Росія уважно спостерігає за президентськими виборами в Україні".

"Всі три кандидати виглядають як прозахідні та анти-російські, однак Зеленський дав зрозуміти, що готовий вести переговори із Росією щодо Донбасу," - пише медіа.

"Зеленський очолює рейтинги, але він новачок у політиці, його найближчим до президентства досвідом було виконання ролі президента у популярній телевізійній програмі. Перемога чинного президента Порошенка означатиме певну стабільність, проте щодо нього та Тимошенко лунали обопільні звинувачення у корупції, які обидва кандидати відкидають".

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