The Hill: Виборча кампанія в Україні - ознака нашого часу

По всьому світові економічна стагнація, імміграція та інші виклики збурюють відразу до традиційної політики, і виборців все більше приваблюють кандидати , які пропонують "свіжі обличчя" та нові підходи, навіть (чи особливо, коли) кандидати є новачками, і їх плани дій - дуже розмиті. Пише Лоренс Гаас, старший дослідник аналітичного центру American Foreign Policy Council в своїй колонці для американського видання The Hill.

В цьому плані, президентська кампанія в Україні характерна для сучасної світової політики, переконаний аналітик.

Гаас називає вибір між Порошенком та Зеленським - битвою між старим та новим, вибором між стабільністю та "підкиданням монетки".

Навіть коли населення не змінює лідерів, але їм набридає поточний стан речей, вони можуть примусити до змін навіть в найтрадиційніших країнах, можливо, не повністю розуміючи наслідки. Гаас проводить паралель з "Брекзитом", який підтримали виборці, але прем'єр-міністр країни все ще не може знайти підходу до "Брекзиту", який би не спричинив економічної кризи в Британії.

Українські вибори - це також і битва між надією та страхом, переконаний дослідник, наголошуючи, що Порошенко намагається вселити страх перед тим, що Зеленський може принести країні і закликає патріотів до мобілізації, зауважує Гаас.

Залишається питання, чи зможе новий лідер запевнити Захід і провести ефективні кроки з подоланя корупції, підвищення життєвих стандартів та стримування Росії, наголошує дослідник.

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