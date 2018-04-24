Цілями російських хакерів перед виборами 2016 стали більше 21-го штату США - чиновниця

У більшості випадків проаналізованих Міністерством внутрішньої безпеки, хакери шукали слабкості систем, а не намагались втрутитись у їх роботу

Співробітник Міністерства внутрішньої безпеки США заявив у вівторок, що напередодні виборів президента США 2016-го року цілями російських хакерів стали комп'ютерні системи у понад 21-му американському штаті.

Відповідна заява прозвучала у ході слухань у Сенатському комітеті із питань внутрішньої безпеки (Senate Homeland Security Committee - прим. ГА). Про це повідомляє видання The Hill.

За словами помічниці міністра, Джанетт Манфри, міністерство може з упевненістю говорити про те, що 21 штат став ціллю втручання на основі даних отриманих від розвідувальних служб та сенсорів, якими споряджені комп'ютерні системи окремих штатів.

Манфра очолює напрямо кібербезпеки у Міністерстві внутрішньої безпеки США і відповідає за надійний захист критичної інфраструктури країни.

На думку Манфри, цілі кібервтручання виходять за межі 21-го штату.

Лише незначна кількість систем зазнали прямих втручань

"Я думаю, що ми можемо говорити, що цілями стали більшість штатів" , - заявила Манфра у ході слухань.

При цьому урядовець відзначила, що у більшості випадків, проаналізованих Міністерством внутрішньої безпеки, хакери шукали слабкості систем, а не намагались втрутитись у їх роботу. Чиновниця заявила, що лише незначна кількість систем зазнали прямих втручань.

У ході слухань Манфра наголосила, що забезпечення безпеки виборів у США є провідним національним інтересом та пріоритетом її відомства.

За словами урядовця, міністерство агресивно працює над запобіганням втручанню у майбутні вибори.

Ми не можемо дозволити повторення цього

"Ми не можемо дозволити повторення цього", - заявила Манфра.

Міністерство внутрішніх справ наполягає, що цілями хакерів не були системи залучені у власне підрахунок голосів, і що докази змін у результатах підрахунку голосів відсутні.

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