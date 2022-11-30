Вибух у посольстві України у Мадриді. Одна людина постраждала

Співробітник українського посольства в Мадриді поранений в результаті вибуху, що стався близько першої години дня за місцевим часом, повідомляє низка західних видань в середу з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Іспанії.

За повідомленням іспанських правоохоронців, які ведуть розслідування, людина, яка отримала легкі поранення, перебуває в лікарні, а поліція проводить розслідування, інформує американський телеканал CNN.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко написав у мереж Facebook, що поранено коменданта, який оглядав конверт, що надійшов на адресу посольства. Конверт вибухнув у нього в руках, написав Ніколенко.

Українське МЗС посилює заходи безпеки українських дипломатичних установ за кордоном, повідомляє Ніколенко.

«Міністр Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном. Він також звернувся до іспанського колеги вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову, – заявив Ніколенко. – Міністр також наголосив, що хто би не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії».

Як наголошує CNN, Іспанія, яка належить до НАТО, відправила в Україну військову техніку для боротьби проти російської агресії. Але британське видання Daily Mail каже, що ще невідомо, чи цей інцидент пов'язаний із російсько-українською війною.

Газета повідомляє, що іспанська поліція активувала свій антитерористичний протокол і оточила територію навколо посольства. На місці працюють експерти поліції вибухонебезпеки Tedax, а також поліція зі службовими собаками.