Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

20 осіб постраждало через вибух у торговельному центрі Флориди

Фото: вибух в Плентейшн, Флорида, 6 липня 2019 року

Показати коментарі

Щонайменше двадцять осіб зазнали поранень і двоє перебувають у важкому стані через вибух у торговельному центрі в містечку на півдні штату Флорида, повідомляють місцеві правоохоронці.

Причиною інциденту став вибух газу, повідомляє пожежна служба містечка Плентейшн, де розташовано торговельний центр. За повідомленнями, вибух міг статись в піццерії на першому поверсі центру, де проходили ремонтні роботи.

Потужний вибух зруйнував бетонні перекриття та металеві конструкції центру. Хвилею від вибуху було вибито вікна у сусідньому спортивному клубі.

Місцева поліція повідомила, що інформація про жертви поки відсутня. Поліція Плантейшн рекомендувала уникати району торговельного центру.

"Всі підприємтва в районі Фаунтенз плаза та Плантейшн маркетплейс плаза поблизу спортивного клубу ЛА Фітнес буде закрито до наступного повідомлення, поки пожежна служба встановить, що повертатись безпечно. Будь ласка, за можливості не приходьте до району", - йдеться в повідомленні поліції.

Дивіться також: Після землетрусу з'явилися глибокі тріщи у каліфорнійській «Долині Смерті». Відео

Після землетрусу зявилися глибокі тріщи у каліфорнійській «Долині Смерті». Відео
Embed
Після землетрусу зявилися глибокі тріщи у каліфорнійській «Долині Смерті». Відео

No media source currently available

0:00 0:00:43 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG