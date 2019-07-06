20 осіб постраждало через вибух у торговельному центрі Флориди

Щонайменше двадцять осіб зазнали поранень і двоє перебувають у важкому стані через вибух у торговельному центрі в містечку на півдні штату Флорида, повідомляють місцеві правоохоронці.

Причиною інциденту став вибух газу, повідомляє пожежна служба містечка Плентейшн, де розташовано торговельний центр. За повідомленнями, вибух міг статись в піццерії на першому поверсі центру, де проходили ремонтні роботи.

Потужний вибух зруйнував бетонні перекриття та металеві конструкції центру. Хвилею від вибуху було вибито вікна у сусідньому спортивному клубі.

Місцева поліція повідомила, що інформація про жертви поки відсутня. Поліція Плантейшн рекомендувала уникати району торговельного центру.

"Всі підприємтва в районі Фаунтенз плаза та Плантейшн маркетплейс плаза поблизу спортивного клубу ЛА Фітнес буде закрито до наступного повідомлення, поки пожежна служба встановить, що повертатись безпечно. Будь ласка, за можливості не приходьте до району", - йдеться в повідомленні поліції.

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