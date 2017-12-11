В центрі Мангеттена в Нью-Йорку стався вибух

У понеділок вранці в автобусному терміналі Port Authority, що знаходиться в самому центрі Нью-Йорка, пролунав вибух, повідомляє поліція Нью-Йорка.

Наразі повідомлень про жертви немає. Єдиним, хто отримав поранення під час вибуху став підозрюваний в його організації.

"Могло бути набагато гірше", - сказала журналістам CNN особа близька до слідства.

За попередньою інформацією правоохоронних органів, причиною вибуху стало випадкове детонування саморобної бомби, повідомляє преса.

Особа, яка мала саморобну бомбу, ймовірно, намагалась привести її в дію, що могло спричинити до незапланованого детонування, повідомляє CNN, посилаючись на джерело в поліції Нью-Йорка.

Станція Port Authority є одним з найбільш велелюдних транспортних шляхів Нью-Йорка.

Поліція евакуювала три лінії метро, що мають сполучення зі станцією Port Authority, повідомив пресі сержант поліції Нью-Йорка Брендан Раян. Інші лінії метро мають об’їжджати станцію на вулиці 42, яка знаходиться на площі Таймс сквер у центрі Мангеттена.

Секретар Білого дому сповістила, що президента Трампа було поінформовано про ситуацію.

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