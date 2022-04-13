Ексклюзивні фото доводять викрадення росіянами радіоактивних матеріалів з Чорнобиля

Російські військові під час окупації м. Чорнобиль ймовірно викрали з України небезпечні радіоактивні матеріали. Про це свідчать фотографії, які вказують на крадіжку та відправлення з Білорусі награбованих в Україні товарів.

Журналісти “Голосу Америки” отримали ексклюзивні фото ядерної лабораторії, з якої, за словами українських посадовців, росіяни викрали радіоактивні матеріали, що можуть бути шкідливими у випадку неправильного поводження з ними.

Атомна лабораторія, яку можна побачити на опублікованих вперше фотографіях, розташована в місті Чорнобиль, у будівлі Державного агентства з управління зоною відчуження.

Фотографії у лабораторії зробив директор агентства Євген Крамаренко, коли відвідував ЧАЕС 5 квітня, через п'ять днів після виведення російських військ з Чорнобиля.

Росіяни зайняли Чорнобиль та саму атомну станцію ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну, від 24 лютого.

"У нашій лабораторії була велика кількість радіоактивних приладів, які використовуються для калібрування наших дозиметрів випромінювання", – розповів Крамаренко в інтерв'ю “Голосу Америки”.

Дозиметр — це захисний пристрій, який вимірює вплив іонізуючого випромінювання, зокрема і ядерне випромінювання.

Калібрування дозиметрів агенція здійснює за допомогою невеликих металевих контейнерів з радіоактивними матеріалами виробництва Українського державного підприємства УДВП “Ізотоп”. Фото із їх зображенням агенція опублікувала на своєму сайті.

“Більшість цих контейнерів викрали, - розповідає Крамаренко. - Вони схожі на монети. Якщо російські солдати їх возять з собою, це дуже небезпечно для них”.

Білоруський науковий журналіст Сергій Бесараб розповів “Голосу Америки”, що через свої невеликі розміри прилади можуть здатись нешкідливими для необізнаних людей.

“Але якщо людина вступає з ними в прямий контакт, такі інструменти можуть викликати радіаційні опіки шкіри всього за дві хвилини”, – сказав Бесараб.

На фотографіях, якими поділився Крамаренко, видно кімнату, в якій розміщені комп’ютери та інше обладнання. Це частина лабораторії, відомої як Екоцентр, у функції якої серед іншого входить покращення контролю за радіоактивними ядерними відходами.

Раніше на своїй сторінці у Facebook агентство повідомляло, що цю лабораторію відкрили у 2015 році, а її будівництво за підтримки Євросоюзу коштувало 6 мільйонів доларів.

На фотографіях Крамаренка видно, що один із системних блоків лабораторних комп’ютерів лежить на підлозі, його вміст вилучений. Інший комп'ютер перекинутий на столі, по кімнаті розкидані також інші предмети.

На іншій фотографії - прилад, що називається автоматизований спектрометр, його скляні перегородки та дверцята шафки відкриті.

У своєму дописі на Facebook від 22 березня агентство опублікувало кілька фотографій ядерної лабораторії, як вона виглядала до російської окупації.

На одній із цих фотографій - той самий автоматизований спектрометр у робочому стані, із закритими скляним відділенням і дверцятами шафи.

На іншій фотографії, що була зроблена перед окупацією, видно прилад червоно-сірого кольору в нормальному стані. Втім на фото крупним планом на одній з фотографій Крамаренка від 5 квітня видно цей самий прилад, але деякі його частини відсутні.

На своїй сторінці Facebook у суботу агентство Крамаренка повідомило, що окупаційні російські війська викрали з лабораторії зразки паливних матеріалів на додачу до приладів із радіоактивним ізотопом.

Агентство припускає, що росіяни могли викинути ці речі на території Чорнобильської зони відчуження, але більш ймовірним сценарієм вважає, що вони швидше всього зберегли ці речі для себе як “сувеніри”.

За словами Крамаренка, російські війська також забрали комп’ютерні сервери та блоки пам’яті з відомства, яке він очолює. Він поділився додатковими фотографіями від 5 квітня, де видно порожню шафа для комп'ютерного сервера зі звисаючими кабелями та комп’ютери із знятими внутрішніми частинами.

За словами Крамаренка, російські пограбування в м. Чорнобиль вийшли далеко за межі ядерної лабораторії: “Вони забрали нашу будівельну техніку, включно з вантажівками та екскаваторами, а також чомусь забрали тарілки та матраци”.

Офіційно з часу виведення з Чорнобиля Кремль не коментував, що їхні війська робили у небезпечній зоні.

Окремо “Голосу Америки” вдалось отримати фотографії, які вказують на те, що російські війська, які нещодавно вийшли з України до сусідньої Білорусі, використовують білоруську компанію з доставки, щоб відправити речі, очевидно, награбовані в Україні, додому в Росію.

Білоруський дисидент, що емігрував в Литву, Антон Мотолко надіслав «Голосу Америки» фото, яке, за його словами, було зроблено у білоруському місті Мазир 4 квітня.

На фото зображена вантажівка з символом V, які часто використовують російські війська в Україні. Вона припаркована біля місцевого офісу транспортної компанії CDEK, біля автомобіля видно людину у військовій формі.

"Голосу Америки" не вдалося самостійно перевірити дату фотографії, яку Мотолко попросив не публікувати через ризики безпеки для того, хто зробив цю фото.

Мотолко повідомив, що 1 квітня у Білорусі помітили російських солдатів, які розвантажували речі з військових вантажівок біля того ж офісу CDEK.

Пізніше він опублікував на YouTube тригодинне відео, яке, за його словами, було зняте з камери в офісі CDEK 2 квітня. На відео видно, як російські солдати привозять речі домашнього вжитку, деякі з них розпаковані та розгорнуті, і продовжують загортати та запаковувати їх для відправлення поштою додому в Росію.

Серед речей до офісу принесли відеокарту, електричний скутер, пляшки алкогольних напоїв, автомобільний акумулятор.

Відео з офісу CDEK транслюється у прямому ефірі, щоб показати клієнтам, наскільки завантажені їхні офіси.

Білоруський новинний сайт “Дзеркало” повідомив, що зв’язався з філією CDEK у м.Мазир і підтвердив, що відео на YouTube було взято з прямої трансляції філії CDEK 2 квітня.

Російський новинний сайт “Медіазона” повідомляє, що пряму трансляцію філії CDEK у м.Мазир припинили 4 квітня - того ж дня, коли Мотолко повідомив, що російську вантажівку сфотографували біля офісу. На наступний день відеотрансляція відновилась.

У розмові з “Голосом Америки” Мотолко сказав, що речі, які 2 квітня принесли до офісу CDEK для відправлення в Росію навряд чи були придбані в Білорусі.

“Якби вони купували ці речі в Білорусі, то жителі малих міст цього регіону помітили б, що вони купують усі ці речі в місцевих магазинах», – сказав він, додавши, що регулярно спілкується з місцевими мешканцями.