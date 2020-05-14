Різке падіння викидів в атмосферу під час пандемії поновило дискусію навколо проблеми кліматичних змін

Введення режиму домашньої ізоляції дало поштовх непередбачуваному експерименту – що станеться з планетою, якщо більшість забруднюючих довкілля діяльності припиниться?

Експерти прогнозують, що широкомасштабні перебої повсякденного життя через коронавірус призведуть до найбільшого з часів Другої Світової війни зменшення кількості викидів в атмосферу. Міжнародне Агентство з Енергетики прогнозує, викиди вуглецю в атмосферу у 2020 знизяться на 8%. МАЕ зафіксували п’ятипроцентне падіння по світу в цілому цих показників за перші три місяці року у порівнянні з 2019-им. У США ця цифра становила 9%.

Втім, це не вирішує питання кліматичних змін, кажуть експерти, стверджуючи, що для цього потрібно подібне падіння викидів протягом років. «Падіння викидів на 8 відсотків – це значна цифра, але якщо наступного року викиди залишаться на тому ж рівні чи зростуть, цього буде недостатньо, щоб вирішити задовольнити наші кліматичні потреби», - каже науковець Стенфордського Університету Роб Джексон.

Тим часом, групи захисту довкілля не підтримують карантинні заходи як засіб боротьби проти кліматичних змін. Натомість, вони закликають до довготермінових інвестицій в лагідну до довкілля інфраструктуру, які б посилили розвиток системи громадського транспорту та забезпечила би безболісний перехід до використання електричних авто.

«Закритися та сидіти по домах – це не вирішую проблеми кліматичних змін. Ям ми інвестуємо в наші поставки енергії по світу – це принесе зміни», – каже кліматолог Бренда Еквурцель.

Демократи в Конгресі роками намагаються провести законопроекти, які передбачать введення податкових пільг для індустрії відновлювальної енергетики, але поки що безрезультатно.

Тим часом, різке падіння викидів за таких короткий час під час пандемії вже дало видимі результати, особливо у таких містах як Лос-Анджелес, де зазвичай лінія міського горизонту не видна через важкий смог.

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