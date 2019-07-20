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ОБСЄ та США закликають притягти до відповідальності винних у вбивстві Шеремета

  • Голос Америки

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В треті роковини вбивства українського журналіста Павла Шеремета в ОБСЄ закликали керівництво України посилити зусилля, щоб припинити безкарні напади на журналістів.

"Вже три роки вбивство Павла Шеремета залишається нерозв'язаним і продовжує негативно впливати на свободу самовираження, свободу ЗМІ та безпеку журналістів", - говорить Гарлем Дезір, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Він наголосив, що обов'язком української влади є забезпечити, "переслідування виконавців і тих, хто стоїть за цим вбивством а також іншими нападами та вбивствами журналістів і притягнути винних до правосуддя. Безкарність таких злочинів неприйнятна і призводить до подальшого насильства".

Притягнути до відповідальності винних у смерті Шеремета закликали і США.

"Незалежні ЗМІ відіграють важливу роль в українській демократії", - наголошує відповідна заява Посольства США в Україні.

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Студія Вашингтон. Не люстрація, а політична розправа – експерти
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Студія Вашингтон. Не люстрація, а політична розправа – експерти

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