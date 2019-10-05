Винороб із Каліфорнії отримав найжорсткіше покарання у справі з шахрайством при вступі до елітних університетів

Власника виноробного підприємства в Каліфорнії засудили до п'яти місяців ув'язнення за шахрайство при вступі його доньки до елітного університету.

За звинуваченнями, Франциско Гунеус заплатив більше 300 000 доларів, щоб шахрайським чином покращити результат американського незалежного тестування SAT для своєї доньки а також, щоб її зарахували до університетської команди водного поло.

Цей вирок є найжорсткішим у скандалі з шахрайством зі вступом до елітних американських вишів. Крім п'яти місяців ув'язнення покарання також передбачає штраф у 100 000 доларів і 500 годин виховних робіт.

В рамках цієї справи, у вересні голлівудську акторку зірку серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Фелісіті Гаффман засудили до 14 днів у в'язниці, 250 годин виправних робіт і 30 000 доларів щтрафу за її роль у скандалі з шахрайством із вступом до університету.

На суді Гаффман зі сльозами на очах заявила, що шкодує про вчинене. Зірку звинуватили в тому, що вона вдавалась до шахрайства, щоб забезпечити своїй доньці вступ до престижного американського університету в Каліфорнії.

Гаффман визнала себе винною в тому, що вона сплатила 15 000 доларів, за підробний результат тестування SAT.

Ці звинувачення стали частиною масштабного скандалу з розкриттям шахрайства при вступі у американські ВИШі. Батьків звинуватили у тому, що вони платили гроші консультанту зі вступу Ріку Сінгеру, який давав хабарі тренерам за допомогу у вступі до вишу за спортивними квотами, а також шахрайським чином отримували інші переваги для вступу.

Гаффман – одна з 14 батьків, які погодились визнати свою провину в найбільшому скандалі з шархайством зі вступом до ВИШів у США.

Дивіться також: Нью-йоркські стартапи хочуть вирішити проблему марнування їжі