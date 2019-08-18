США хочуть продати винищувачі Тайваню, ризикуючи викликати невдоволення Китаю

Державний департамент США схвалив і передав на розгляд Конгресу плани продажу американських винищувачів F-16 Тайваню. Про це першим повідомило видання The Washington Post.

Угода обсягом 8 мільярдів доларів може викликати негативну реакцію офіційного Китаю в час, коли двосторонні американсько-китайські відносини ускладнюють торговельні суперечки а також побоювання про військове придушення Китаєм протестів у Гонконгу.

В разі, якщо плани продажу 66 винищувачів буде схвалено, ця угода стане найбільшою за десятиліття поставкою зброї США до Тайваню і четвертою за президетства Трампа.

Угода отримала підтримку впливових законодавців США. Голова Комітету Сенату з міжнародних відносин Джим Ріш привітав плани продати винищувачі Тайваню. "Ці винищувачі мають вирішальне значення для покращення обороноздатності Тайваню в повітряному просторі, де збільшується тиск Китайської Народної Республіки". Сенатор-республіканець Марко Рубіо назвав угоду "важливим кроком з підтримки самооборони Тайваню".

Голова комітету Сенату зі збройних сил Джим Інгофф та сенатор-республіканець Джон Корнін заявили, що продаж "стримає зростаючий тиск Пекіна і нарощування його воєнної міці".

Голова Комітету міжнародних відносин Палати представників Конгресу США демократ Елліот Енгель у спільній заяві з конгресменом-республіканцем Майклом Макколом відзначив, що продаж "надішле потужний сигнал про відданість США безпеці та демократії у Індо-тихоокеанському регіоні".

Китай, який планує реінтегрувати Тайвань і виступає проти продажу зброї Тайваню, заявляв про можливу "реакцію у відповідь" в разі такого кроку.

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