Епідеміологи США оприлюднили перші дані заражень на штам "Омікрон"

З 43 відомих випадків заражень на штам COVID-19 "Омікрон" у США, більшість виявлено у вакцинованих осіб. Симптоми хвороби, здебільшого, не були важкими. Про це під час брифінгу для преси повідомила директорка Центрів США з контролю над захворюваннями (CDC) Рошель Валенські.

80% відомих випадків заражень на штам "Омікрон" у США виявлено у осіб, які пройшли пову вакцинацію, шестеро раніше перехворіли на коронавірус. Майже у всіх захворювання протікало в легкій формі, повідомила Валенські. Вона зазначила, що легка форма хвороби відповідає очікуванням для вакцинованих осіб. Один захворілий потребував 2-денного лікування в стаціонарі.

Перший випадок зараження штамом "Омікрон" у США було виявлено 1 грудня 2021 року. Найперше повідомлення про симптоми серед 43 досліджуваних випадків "Омікрону" було зареєстровано 15 листопада, повідомили в CDC.

Наразі більше 99,9% випадків заражень на коронавірус у США припадає на штам "Дельта", наголосили епідеміологи.

Для того, щоб стримати поширення коронавірусу CDC наголошує на необхідності вакцинацій, дотримання маскового режиму, провітрювання приміщень, карантину та ізоляції.

"Хоча ми не маємо всіх відповідей на штам "Омікрон", попередні дані вказують, що додаткова вакцинація від COVID-19 допомагає посилити захист проти "Омікрону", - додала Валенські.

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