Університет у США погодився виплатити понад мільярд доларів пацієнткам гінеколога, якого звинувачували у неналежних діях

Університет Південної Каліфорнії повідомив, що виплатить понад 1,1 мільярда доларів сотням колишніх пацієнток університетського гінеколога, якого звинуватили у неналежних діях. Про це повідомляють американські ЗМІ.

Як відзначає видання The New York Times, сума включає одразу три окремі угоди з досудового вругелювання із позивачами. Кожна із позивачок отримає від 250 000 до кількох мільйонів доларів, розповів виданню представник однієї із груп позивачів.

Позивачі, заявляли про те, що університетський гінеколог Джордж Тіндалл вдавався до неналежних дій, від коментарів щодо вигляду жінок, до коментарів сексуального характеру, до фізичних дій, які травмували жінок, яких він лікував.

Відзначається, що попри те, що заяви про порушення з боку доктора надійшли до університету ще у 90-х, він працював аж до 2016-го року. У 2019-му лікаря заарештували. Він заперечує вину, заявив про невинуватість. Наразі його випустили під заставу.

Як повідомляє видання Los Angels Times, президентка університету Карол Фолт заявила у листі до громадти закладу, що сподівається, що угода "принесе деяке полегшення жінкам, які постраждали від Джорджа Тіндалла".

"Я глибоко шкодую через біль, якого зазнали жінки, які довірились йому як лікарю та ціную хоробрість усіх, хто зробив крок уперед", - наводить слова Фолт видання.

Дане видання відзначає, що загалом Тіндалл лікував близько 17 000 жінок, а представники позивачів мали докази, що посадовці університету десятиріччями знали про проблеми із лікарем і не спромоглися звільнити його.

"Внутрішні документи містили інформацію про те, що скарги на Тіндалла не були належно розглянуті, або раз за разом ігнорувались", - вказує видання.

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